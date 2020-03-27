 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 Марта

Минсоцзащиты Бурятии проверило спецжилфонд в Баргузинском и Кабанском районах

26 Марта

Популярное

Мэрия Улан-Удэ ушла в онлайн

Мэрия Улан-Удэ ушла в онлайн
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Чиновники мэрии города отменили личные приёмы

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции личный приём граждан в администрации Улан-Удэ временно ограничен. Об этом сообщили сегодня в мэрии города.

Администрация ушла в онлайн: все обращения гражданам просят направлять в письменном виде на электронную почту или посредством почтовой связи.

- Просим с пониманием отнестись к принятому решению, - обратились сотрудники администрации.

Ранее приём граждан временно приостановили в администрации главы Бурятии и в Народном Хурале. Аналогичные решения приняли ряд ведомств – от министерств до службы судебных приставов.

В Бурятии официально подтверждено два случая заболевания коронавирусом. Однако ещё четыре пробы, взятые у людей, контактировавших с заболевшими, дали предварительно положительный результат. Анализы для подтверждения направлены в Новосибирск.


администрация Улан-Удэ коронавирус
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Роскомнадзор усилил контроль за связью из-за коронавируса
Роскомнадзор усилил контроль за связью из-за коронавируса
Власть, 27.03.2020
Сети сотовых операторов испытывают возросшие нагрузки
Глава Бурятии сдал анализ на коронавирус
Глава Бурятии сдал анализ на коронавирус
Власть, 27.03.2020
Сегодня стали известны результаты анализа Алексея Цыденова на коронавирус
Юрия Трутнева возмутила информация о поломке «Львят» в Улан-Удэ
Юрия Трутнева возмутила информация о поломке «Львят» в Улан-Удэ
Власть, 27.03.2020
Полпред президента в ДФО поручил проверить данные о поломке новых улан-удэнских трамваев
Глава Бурятии обратился к жителям республики в связи с коронавирусом. ВИДЕО
Глава Бурятии обратился к жителям республики в связи с коронавирусом. ВИДЕО
Власть, 27.03.2020
«Главная спасительная вакцина – это самодисциплина», сказал Алексей Цыденов
Минсоцзащиты Бурятии проверило спецжилфонд в Баргузинском и Кабанском районах
Минсоцзащиты Бурятии проверило спецжилфонд в Баргузинском и Кабанском районах
Власть, 27.03.2020
Двухдневная рабочая поездка прошла под председательством зампреда правительства республики по социальному развитию Вячеслава Цыбикжапова
В Иркутской области подписан указ о мерах в связи с угрозой коронавируса
В Иркутской области подписан указ о мерах в связи с угрозой коронавируса
Власть, 26.03.2020
Работодателям региона рекомендовано установить нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля
В Иркутской области волонтёры будут доставлять лекарства на дом
В Иркутской области волонтёры будут доставлять лекарства на дом
Власть, 26.03.2020
Обслуживать они будут пациентов старше 65 лет с хроническими заболеваниями
В Забайкалье из Москвы поступят маски и термометры
В Забайкалье из Москвы поступят маски и термометры
Власть, 26.03.2020
Средства защиты распределят по районам региона
Игорь Шутенков обратился к улан-удэнцам в связи с коронавирусом
Игорь Шутенков обратился к улан-удэнцам в связи с коронавирусом
Власть, 26.03.2020
«Самое важное – личная сознательность каждого из нас», сказал градоначальник
Мэр Улан-Удэ встретился с блогером Ильёй Варламовым
Мэр Улан-Удэ встретился с блогером Ильёй Варламовым
Власть, 26.03.2020
«Поговорили про наш Улан-Удэ», написал в соцсетях Игорь Шутенков
Забайкальский край разработает свою стратегию народосбережения
Забайкальский край разработает свою стратегию народосбережения
Власть, 25.03.2020
Министры представят свои предложения в ближайшее время
В Улан-Удэ предлагают разработать программу по доступной среде
В Улан-Удэ предлагают разработать программу по доступной среде
Власть, 25.03.2020
Доступными должны быть как здания, так и общественный транспорт и подъездные пути
Забайкалье предлагает увеличить штрафы за поджоги
Забайкалье предлагает увеличить штрафы за поджоги
Власть, 24.03.2020
За повторное нарушение на поджигателей планируется заводить уголовное дело
В правительстве Иркутской области произошли кадровые перестановки
В правительстве Иркутской области произошли кадровые перестановки
Власть, 23.03.2020
Руслан Ситников назначен и.о. первого заместителя председателя правительства
СМИ: Экс-руководителя УФСБ Бурятии перевели в Тюменскую область
СМИ: Экс-руководителя УФСБ Бурятии перевели в Тюменскую область
Власть, 21.03.2020
 Игоря Николаева представили личному составу 20 марта

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^