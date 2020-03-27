Чиновники мэрии города отменили личные приёмы
В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции личный приём граждан в администрации Улан-Удэ временно ограничен. Об этом сообщили сегодня в мэрии города.
Администрация ушла в онлайн: все обращения гражданам просят направлять в письменном виде на электронную почту или посредством почтовой связи.
- Просим с пониманием отнестись к принятому решению, - обратились сотрудники администрации.
Ранее приём граждан временно приостановили в администрации главы Бурятии и в Народном Хурале. Аналогичные решения приняли ряд ведомств – от министерств до службы судебных приставов.
В Бурятии официально подтверждено два случая заболевания коронавирусом. Однако ещё четыре пробы, взятые у людей, контактировавших с заболевшими, дали предварительно положительный результат. Анализы для подтверждения направлены в Новосибирск.
Мэрия Улан-Удэ ушла в онлайн
Власть, Фото:
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