Народный Хурал Бурятии ограничил приём граждан из-за коронавируса

Все обращения рекомендуется направлять в письменном виде
В здании Народного Хурала Бурятии появилось объявление, которое сообщает о приостановлении личного приёма граждан. Все обращения рекомендуется направлять в письменном виде на официальный сайт, по почте, по электронной почте или через факс.
Кроме этого, в здании Народного Хурала находится администрация главы Бурятии, которая также не принимает граждан. Все обращения просят направлять исключительно в письменном виде.
Как сообщал «Байкал-Daily», также временно приостановили приём граждан суды Бурятии
, судебные приставы
перешли на дистанционную работу. МФЦ
в Улан-Удэ начал приём граждан по предварительной записи.
Также поступят 23 тонны томатов
Возбуждены уголовное и административные дела
Сгорело несколько мешков муки и соль
Отец погибшей студентки требует возместить моральный ущерб в размере 10 млн
Действующими остаются ещё 42 ледовые переправы
На открытках будут изображены герои Советского Союза
Все обращения рекомендуется направлять в письменном виде
Правоохранители пресекли 7 фактов незаконного оборота наркотиков
Жительница региона сочинила не только слова, но и музыку к композиции. Видео
Растерянную пенсионерку заметила администратор магазина
Спасатели спали в палатках в заснеженном лесу
Возбуждено уголовное дело
Ремонт будет проводиться в Тарбагатайском районе
Парня наградили за честность и бдительность
«Я решил наконец-то уехать от всех ваших коронавирусов туда, где нет никакой заразы, нет людей, где нет вирусов», отметил он в Сети