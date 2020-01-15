С ректорами общался врио губернатора Игорь Кобзев
В минувшую пятницу состоялось очередное заседание Совета ректоров Иркутской области. Участие в нём принял врио губернатора региона Игорь Кобзев, председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Сокол, мэр Иркутска Дмитрий Бердников, председатель Думы Иркутска Дмитрий Ружников, представители профильных министерств, научного сообщества и другие приглашенные. Заседание прошло в Иркутском государственном университете путей сообщения, сообщает пресс-служба Иркутского госуниверситета.
Игорь Кобзев заострил внимание на решении вопросов по ликвидации последствий негативного воздействия на окружающую среду БЦБК и Усольехимпрома. Кроме того, врио губернатора поблагодарил вузовское сообщество «за соответствие современным тенденциям развития государства».
Председатель Законодательного Собрания Сергей Сокол сказал о необходимости создания в регионе единого центра координации науки и образовательного сообщества.
Во время обсуждения Игорь Кобзев поставил на контроль вопрос создания научно-образовательного центра «Байкал». Его «дорожная карта» должна быть представлена на ближайшем заседании правительства Иркутской области.
Также участники обсудили подготовку волонтеров к чемпионату мира по хоккею с мячом (март 2020 года), которых отберут из числа студентов иркутских вузов.
Также вручили почётный знак «Заслуженный работник науки и высшей школы Иркутской области» проректору по учебной работе Ангарского государственного технического университета, профессору, доктору химических наук Наталии Истоминой.
Кроме того, на заседании были озвучены изменения в составе Совета ректоров: ученым секретарем назначена Тамара Крупская (проректор по международным связям и учебной работе с иностранными учащимися ИГМУ), введен в состав Илья Ситов (ректор БрГУ).
Ректоры вузов Иркутской области собрались на совет
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