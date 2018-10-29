Путин поздравил Иркутский госуниверситет со 100-летием

В Иркутский государственный университет поступила правительственная телеграмма за подписью президента Владимира Путина



Глава государства поздравил профессорско-преподавательский коллектив, студентов, аспирантов и выпускников со 100-летием создания университета, сообщает пресс-служба ИГУ.



В поздравлении говорится:



«Уважаемые друзья!



От души поздравляю вас со 100-летием создания Иркутского государственного университета.



За прошедшие годы ИГУ сформировался как крупный, авторитетный научно-образовательный центр, вошел в число ведущих учебных заведений Сибири и всей страны, дал «путевку в жизнь» многим поколениям выпускников.



Важно, что нынешние студенты, аспиранты и сотрудники вуза дорожат традициями предшественников, ставят перед собой новые, амбициозные цели, осваивают перспективные направления научного знания, активно участвуют в решении задач общенационального масштаба. Особо отмечу вашу большую, востребованную работу, содействующую сбережению наших природных богатств и, прежде всего, озера Байкал.



Ещё раз поздравляю вас с юбилеем, желаю дальнейших успехов».



26 октября в музыкальном театре им. Н. М. Загурского состоялся торжественный приём, посвящённый 100-летию Иркутского государственного университета. Его гостями стали студенты, преподаватели, сотрудники ИГУ, члены попечительского совета университета, представители администраций Иркутской области и Иркутска, федеральных органов власти, делегации российских и зарубежных вузов.



Справка:



Иркутский государственный университет был учреждён 27 октября 1918 года. Его открытие положило начало высшему образованию в Сибири и на Дальнем Востоке. Университет сразу стал главным образовательным, научным и культурным центром на огромной территории от Енисея до Тихого океана.



Сегодня образовательный комплекс вуза включает 8 учебных институтов, 8 факультетов, 1 филиал, одну из крупнейших вузовских библиотек России, магистратуру, аспирантуру, докторантуру и Иркутский виртуальный университет, являющийся базовым в регионе.



В настоящее время в структуре университета 10 крупных научных подразделений: научно-исследовательская часть (НИЧ), 3 научно-исследовательских института (прикладной физики, биологии, нефте- и углехимического синтеза), Центр новых информационных технологий (ЦНИТ), НОЦ «Байкал», Межрегиональный институт общественных наук (МИОН), научно-исследовательский центр «Байкальский регион», Астрономическая обсерватория, Ботанический сад.



Сегодня в вузе обучается свыше 14 500 студентов, в том числе почти 770 студентов из 23 зарубежных стран. Иркутский государственный университет выпустил более 115 000 человек.



