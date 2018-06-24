24 Июня

23 Июня

22 Июня

Популярное

Делегация минспорта России обсудила строительство ледового дворца и лукодрома в Бурятии

Делегация минспорта России обсудила строительство ледового дворца и лукодрома в Бурятии
Власть,  Фото:egov-buryatia.ru
Строительство крупнейших спортивных объектов в Бурятии, среди которых ледовый дворец и крытый лукодром, обсудили на встрече главы республики Алексея Цыденова с директором департамента инвестиционного развития и управления государственным имуществом минспорта России Александром Росляковым

Проект строительства крытого ледового дворца в Улан-Удэ реализуется по поручению президента России Владимира Путина, планируется его реализация в рамках государственно-частного партнерства.

По данным минспорта РФ, строительство ледовой арены займет 2 года.

- Все материалы уже переданы в министерство спорта России. В ближайшее время они определят проектировщика на конкурсной основе. В конце 2019 года начнется строительство ледового дворца, - сообщил директор департамента инвестиционного развития и управления государственным имуществом минспорта России Александр Росляков.

Глава Бурятии отметил, что стоимость ледового дворца составит 1,4 млрд рублей, из которых 1,2 млрд рублей будут выделены из федерального бюджета, 200 млн рублей – средства частного инвестора. Бурятия будет возвращать их инвестору в течение 12 лет. Кроме того, инвестор будет нести затраты по эксплуатации и содержанию ледового дворца в течение 10 лет.

Также на встрече обсуждалось строительство еще одного крупного спортивного объекта в Бурятии.

- Нам одобрили выделение в следующем году федеральных средств в размере 103 млн рублей на строительство лукодрома. Кроме того, 42 млн рублей на развитие массового спорта и 13,8 млн - на закупку спортивного оборудования, - рассказал глава Бурятии.

Отметим, что за последние 10 лет на спортивные объекты Бурятии из федерального бюджета было направлено более 2,5 млрд рублей по линии минспорта РФ.

В сентябре 2018 года в Улан-Удэ пройдет выездное межведомственное совещание минспорта России и минэкономразвития России, посвященное инвестиционной деятельности в регионах, сообщил директор департамента Минспорта РФ.

Александр Росляков вместе с делегацией из федерального министерства в рамках рабочего визита также посетили Сельские спортивные игры, которые проходят в Тункинском районе, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
правительство республики
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Делегация минспорта России обсудила строительство ледового дворца и лукодрома в Бурятии
Делегация минспорта России обсудила строительство ледового дворца и лукодрома в Бурятии
Власть, 24.06.2018
Строительство крупнейших спортивных объектов в Бурятии, среди которых ледовый дворец и крытый лукодром, обсудили на встрече главы республики Алексея Цыденова с директором департамента инвестиционного развития и управления государственным имуществом минспорта России Александром Росляковым
В Забайкальском крае отменён режим ЧС
Власть, 22.06.2018
В связи со стабилизацией обстановки с 23 июня в лесах в границах Забайкальского края отменен режим чрезвычайной ситуации
В Иркутской области назначили замруководителя аппарата губернатора
В Иркутской области назначили замруководителя аппарата губернатора
Власть, 22.06.2018
До этого он трудился советником губернатора Сергея Левченко
УФАС отклонило жалобу на минприроды Бурятии
Власть, 22.06.2018
Участник торгов должен был предоставить выписку из ЕГРЮЛ, а не сведения о юрлице
Мэр Иркутска снялся в фильме «321-я Сибирская»
Мэр Иркутска снялся в фильме «321-я Сибирская»
Власть, 22.06.2018
Премьера фильма «321-я Сибирская» запланирована на конец года
Совфед отказался приравнять зарплату сенаторов к средней по стране
Совфед отказался приравнять зарплату сенаторов к средней по стране
Власть, 22.06.2018
Сейчас среднемесячный доход составляет около 450 тысяч рублей
Глава Бурятии открыл новый музей Тункинского нацпарка
Глава Бурятии открыл новый музей Тункинского нацпарка
Власть, 22.06.2018
Музей Тункинского национального парка переехал в новое здание в Кырене
Прокуратура внесла представление главе Иволгинского района Бурятии
Прокуратура внесла представление главе Иволгинского района Бурятии
Власть, 22.06.2018
В селе обязали построить детскую спортивную площадку
Сибирские спасатели отмечают всплеск происшествий с туристами
Власть, 21.06.2018
Туристы разных возрастов и уровня подготовки всё чаще забывают о мерах своей безопасности. Сообщения о несчастных случаях в природной среде с тревожной регулярностью приходят из разных регионов Урала, Сибири и Дальнего Востока, сообщили в Сибирском региональном центре МЧС
В Забайкалье экс-главу района осудили за растрату
Власть, 21.06.2018
Суд вынес приговор в отношении бывшего руководителя администрации Дульдургинского района Забайкальского края
Улан-Удэ будет сотрудничать с китайским городом Шанжао
Улан-Удэ будет сотрудничать с китайским городом Шанжао
Власть, 21.06.2018
Сегодня, 21 июня, мэр Улан-Удэ Александр Голков встретился с мэром города Шанжао (провинция Цзянси, Китайская Народная Республика) г-ном Се Лайфа
Губернатор Иркутской области работает в Усть-Илимске
Власть, 21.06.2018
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко сегодня находится с рабочей поездкой в Усть-Илимске
Заммэра Иркутска написала заявление об увольнении
Власть, 21.06.2018
Заммэра – руководитель аппарата администрации Иркутска Маргарита Ли подала заявление об увольнении
Прокуратура вмешалась в закупку фондом капремонта Бурятии авто за 1,5 млн
Прокуратура вмешалась в закупку фондом капремонта Бурятии авто за 1,5 млн
Власть, 21.06.2018
Фонд капремонта ограничил конкуренцию среди участников закупки
В Забайкалье с экс-председателя райсовета взыскали незаконные премии
Власть, 20.06.2018
Он выплатит более 150 тысяч рублей незаконных премий

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Кадастровая палата просит заявителей указывать адрес электронной почты
29.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Оценить госуслуги филиала можно на портале «Ваш контроль»
27.04.2018
Загрузка...
^