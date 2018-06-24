Делегация минспорта России обсудила строительство ледового дворца и лукодрома в Бурятии

Строительство крупнейших спортивных объектов в Бурятии, среди которых ледовый дворец и крытый лукодром, обсудили на встрече главы республики Алексея Цыденова с директором департамента инвестиционного развития и управления государственным имуществом минспорта России Александром Росляковым



Проект строительства крытого ледового дворца в Улан-Удэ реализуется по поручению президента России Владимира Путина, планируется его реализация в рамках государственно-частного партнерства.



По данным минспорта РФ, строительство ледовой арены займет 2 года.



- Все материалы уже переданы в министерство спорта России. В ближайшее время они определят проектировщика на конкурсной основе. В конце 2019 года начнется строительство ледового дворца, - сообщил директор департамента инвестиционного развития и управления государственным имуществом минспорта России Александр Росляков.



Глава Бурятии отметил, что стоимость ледового дворца составит 1,4 млрд рублей, из которых 1,2 млрд рублей будут выделены из федерального бюджета, 200 млн рублей – средства частного инвестора. Бурятия будет возвращать их инвестору в течение 12 лет. Кроме того, инвестор будет нести затраты по эксплуатации и содержанию ледового дворца в течение 10 лет.



Также на встрече обсуждалось строительство еще одного крупного спортивного объекта в Бурятии.



- Нам одобрили выделение в следующем году федеральных средств в размере 103 млн рублей на строительство лукодрома. Кроме того, 42 млн рублей на развитие массового спорта и 13,8 млн - на закупку спортивного оборудования, - рассказал глава Бурятии.



Отметим, что за последние 10 лет на спортивные объекты Бурятии из федерального бюджета было направлено более 2,5 млрд рублей по линии минспорта РФ.



В сентябре 2018 года в Улан-Удэ пройдет выездное межведомственное совещание минспорта России и минэкономразвития России, посвященное инвестиционной деятельности в регионах, сообщил директор департамента Минспорта РФ.



Александр Росляков вместе с делегацией из федерального министерства в рамках рабочего визита также посетили Сельские спортивные игры, которые проходят в Тункинском районе, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

