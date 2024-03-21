Воду заметили в подпольях
В селе Кома Прибайкальского района Бурятии произошло частичное подтопление талыми водами двух придомовых территорий. Вода уже стоит в подпольях, сообщается в группе «Прибайкалье-инфо.24/7».
Происходит это в результате активного таяния снега.
На место выехала рабочая группа администрации района. Запланированы работы по отсыпке и водоотведению талых вод на сенокосные угодья.
Талые воды топят дворы жителей Бурятии
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