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Талые воды топят дворы жителей Бурятии

Общество, 
Воду заметили в подпольях

В селе Кома Прибайкальского района Бурятии произошло частичное подтопление талыми водами двух придомовых территорий. Вода уже стоит в подпольях, сообщается в группе «Прибайкалье-инфо.24/7».

Происходит это в результате активного таяния снега.

На место выехала рабочая группа администрации района. Запланированы работы по отсыпке и водоотведению талых вод на сенокосные угодья.
подтопление

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