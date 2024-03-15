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В Иркутской области провели олимпиаду по ольхоноведению

В Иркутской области провели олимпиаду по ольхоноведению
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Участвовали более 150 школьников

6 марта для учащихся школ Ольхонского района состоялась I олимпиада по ольхоноведению. Мероприятие проходило в Хужирской школы. На интеллектуально-творческие соревнования приехали ребята из посёлков Хужир, Харанцы, Еланцы, Шара-Тогот, Черноруд, Куреть, Бугульдейка. Из Онгурен не смогли приехать из-за торосовых полей (в этом году они оказались непреодолимы), но приняли участие дистанционное, сообщает ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Всего участие приняли более 150 школьников и 20 педагогов района.

В рамках олимпиады провели конкурс рисунка на тему «Природа Ольхонского района», фотоконкурс «Моя родина», конкурс сочинений и эссе на тему «Природа и люди Ольхона и Приольхонья». Олимпиадное соревнование на знание природы Ольхонского района проводилось очно, и результаты оценивались только в личном первенстве. Ребята были поделены на группы и решали задания для 5-6 классов, 7-8 классов и 9-11 классов.

- Основная миссия олимпиады по ольхоноведению – распространение и популяризация знаний о Прибайкальском национальном парке, о природных особенностях – геологии и рельефе, климате и водах, флоре и фауне, ландшафтах, а также о необходимости охраны и бережного отношения к уникальной природе Ольхона и Приольхонья. Задания для олимпиады мы разработали таким образом, чтобы они были не только направлены на проверку знаний о природе родного края, но и стали для детей познавательными одновременно. Это первая наша олимпиада по ольхоноведению, и она прошла на ура, надеемся в следующем году провести её снова, - рассказала руководитель отдела экологического просвещения Светлана Козлова.

Пока жюри оценивало результаты и работы, для учащихся провели экскурсии в визитно-информационном центре «Ольхон», также ребята прогулялись по льду Малого моря среди ледяных скульптур Olkhon Ice Fest (0+).

Завершилось мероприятие торжественной линейкой в фойе школы, где вручили дипломы и подарки победителям и призёрам олимпиады. Педагогам школ предоставили материалы по профилактике лесных пожаров для проведения открытых уроков и классных часов.

Иркутская область Ольхон Байкал

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