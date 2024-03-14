В Улан-Удэ Русский драмтеатр представил пьесу Ибсена. В облегчённой версии

«Понятно, что ничего не понятно»

Перед пресс-показом на входе в театр имени Николая Бестужева гостям раздавали синопсис восьмой премьеры 95-го юбилейного сезона «Пер Гюнт. Возвращение к себе». Показалось странным. Вызвало вопросы. Зачем? Почему? Никогда такого не было! Что за троллинг такой? Не балет же!

Но уже в начале первого акта выяснилось, что ознакомиться с кратким содержанием предложили не просто так. И возрастное ограничение 16+ поставлено на афише не зря. Дети в постановке белорусского режиссёра Даниила Филипповича точно не разберутся. Подростки тоже. От слова совсем. Да и взрослым от 16 и старше без драматического либретто спектакля, подготовленного на двух страничках, понять череду сцен из приключений главного героя пьесы норвежского драматурга Генрика Ибсена сложно. Очень трудно. Любой тролль ногу сломит!

Интересно, всем зрителям будут объяснять до показа, о чём, собственно, пьеса? Как и почему развиваются события? Это будет, считаем, весьма полезным…

В первом действии от оригинального текста Ибсена мало чего осталось. С самого начала становится понятно, что практически ничего из происходящего на подмостках не понятно. Лишь прослеживается начало сюжетной линии драматической поэмы о Пер Гюнте. На сцене очень много суеты, довольно хорошей музыки, сносных звуковых эффектов, зажигательных танцев-шманцев (даже с лёгкими элементами акробатики). Очень достойное оформление по свету. Чуток отвлекает шум дым-машины: но без сценического тумана такой удачный свет – это деньги на ветер. Костюмы, декорации и реквизит не зацепили. Но они тут реально вторичны. И, повторим, что смысл первой части без синопсиса не до конца ясен.

- Запахло Левицким… - задумчиво сказал в перерыве один из коллег.

С натяжкой, но кивнули. Поддержали.

Кое-что прояснилось...

Однако второй акт показал, что это не так. Тоже от слова совсем. Режиссёр Филиппович ценит, прежде всего, всё же текст. В отличие от безвременно покинувшего театр бывшего худрука Левицкого, для которого высшей ценностью была форма, а не содержание пьесы, с визуализацией текста на сцене и в зрительном зале, с массой сценических провокаций на потребу зрителей.

При всём, что было сказано выше про первое действие, во втором пошли великолепные диалоги и монологи Ибсена. О смысле жизни. И месте человека в ней. Частично, конечно. Ибо полный текст «Пер Гюнта» современного зрителя бы, наверное, взбесил, заставил скучать или даже уснуть. А так, учитывая совокупность сценических эффектов, получилось очень живенько. Хоть немного и непонятно, что хотят сказать городу и миру Пер и Пуговичник, желающий по приказу тёмных сил «переплавить» так и не нашедшего себя в странствиях главного героя с другими обычными людьми. В общем, получился такой Ибсен-лайт. Или «Пер Гюнт» в облегчённой версии. Что для первой четверти XXI века, нашего современного зрителя, наверное, естественно и абсолютно нормально. Шоу удалось.

Получилось стильно

Заметили, что в описании Ибсена Пер - рослый, коренастый парень лет двадцати, настоящий викинг. Его мать Осе - маленькая, худенькая женщина. У Филипповича же – всё наоборот.

Алексей Редков, Пер Гюнт, похож на современного, мелкого, развязного хипстера, философствующего, рассуждающего о том, о чём не имеет ни малейшего представления. Ему бы пошла лёгкая небритость.

Екатерина Белькова, Осе, совсем не попадает под описание драматурга. Она мощная, писали раньше про её роль в «Хануме» (12+), как табун лошадей. В «Пер Гюнте» ей веришь на 100 процентов. Столько страсти и таких эмоций на лице в диалогах с сыном! Такой мы эту статную, заметную актрису ещё не видели.

Роману Гаврилову до конца удалась роль сперва молчаливого, загадочного Пуговичника. Его невозмутимость поразительна, а последующий лёгкий троллинг в диалогах с Пер Гюнтом и юморной, и серьёзный.

Об актуальности и глубине (так говорится в аннотации к спектаклю) постановки можно спорить – это на любителя. Кому и Балтийское море глубокое. Но «Пер Гюнт. Возвращение к себе» - стильная и духоподъёмная работа. Думаем, это заслуга артистов театра и всей разношёрстной постановочной команды – в ней творческие кадры из Минска, Санкт-Петербурга и Улан-Удэ.

В общем, сходите на авторскую редакцию «Пер Гюнта» в Русском драмтеатре. Покормите тролля. Не пожалеете. Но сперва рекомендуем всё же познакомиться с сюжетом пьесы Ибсена…

Возрастное ограничение 16+