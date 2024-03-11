В Улан-Удэ Русский драмтеатр покажет неоднозначную премьеру от молодого режиссёра

Это спектакль «о поиске своего места в мире»

14 марта Государственный русский драматический театр имени Николая Бестужева представит «очень необычный, неоднозначный премьерный спектакль «Пер Гюнт». Возвращение к себе» (возрастное ограничение 16+). Спектакль по пьесе норвежского драматурга Генрика Ибсена покажут в сценической версии Даниила Филипповича.

«Кто ты? Верный ли выбрал путь? Нужно ли было вообще его выбирать? Этими вопросами создатели спектакля через призму классического произведения Генрика Ибсена покажут зрителям не просто интересную историю, они пригласят на серьёзный разговор о самом главном в жизни каждого человека – о бесконечных поисках своего места в мире», - сказано в аннотации к постановке.



Это история путешествия длиною в жизнь, где главный герой мечтательный и легкомысленный Пер Гюнт в поисках счастья и великого предназначения рискует остаться ни с чем.

Автор постановочного проекта - из Белоруссии. Даниил Филиппович - режиссёр Национального академического театра имени Янки Купалы в Минске, выпускник режиссёрского факультета ГИТИСа. Будучи студентом, успел посотрудничать с театрами в Пинске, Минске и Гомеле. Даниилу 29 лет, а на его счету уже почти три десятка спектаклей.

Постановочная команда у премьерного спектакля молодая. За хореографию и пластику отвечает Вадим Дубовик из Минска, а идея сценографического решения принадлежит Марии Шуплецовой из Санкт-Петербурга.

«Режиссёр ставит спектакль в жанре драмы. В премьере зазвучит сквозная для режиссёра тема отцов и детей», - отметили в театре.

«Пер Гюнт». Возвращение к себе» - это история путешествия длиною в жизнь. Главный герой, мечтательный и легкомысленный Пер Гюнт, во время этой дороги в поисках счастья и великого предназначения рискует остаться ни с чем. У драматурга Пер Гюнт почти не отличает реальность от грёз, действительность для него в любую секунду готова превратиться в вымысел, а вымысел стать правдой. Но в этом и проявляется способность поэта к перевоплощению.

«Этот актуальный, глубокий и стильный спектакль понравится любителям современного театра, полного смыслов и неожиданных режиссёрских решений», - считают в театре.

Для Русского драмтеатра это уже восьмая премьера в юбилейном 95-м сезоне.

«Пять спектаклей поставлены на основной сцене, а три на малой», - сообщили «Байкал-Daily» в театре.

Русский драматический театр в Улан-Удэ за свою 95-летнюю историю лишь второй раз обращается к творчеству основателя новой западноевропейской психологической и философской «драмы идей» Генрика Ибсену. В конце 70-х прошлого века на сцене прежнего здания театра шёл спектакль «Приведения».



Справка:

Генрик Юхан Ибсен (1828–1906) - норвежский драматург и поэт. Дебютировал как поэт в 1849 году. Первое драматическое сочинение - трагедия в стихах «Катилина» (1849 г., опубликована в 1850, поставлена в 1881). Наиболее известны его пьесы: «Кукольный дом», «Привидения», «Враг народа», «Дикая утка», «Гедда Габлер». Ибсен - реформатор европейского и мирового театра, создатель модели социально-психологической драмы XX века, «драмы-дискуссии». Его творческий опыт (в частности, разработанную им поэтику «подтекста» или «мелкого письма») использовали многие известные драматурги, в том числе Бернард Шоу и Юджин О’Нил.