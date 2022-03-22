Сергея Левицкого уволило министерство культуры
Сергей Левицкий сообщил о своём увольнении с поста художественного руководителя Русского драматического театра имени Бестужева. По его словам, он был уволен без объяснения причин.
- Только что был уволен минкультом Бурятии без объяснения причин с поста художественного руководителя Театра имени Бестужева, - написал Левицкий в своём Telegram-канале.
Пользователи предполагают, что увольнение может быть связано с критическими заявлениями Сергея Левицкого по поводу политической ситуации в стране.
«Серёжа, сочувствую. Это ожидаемо, но всегда тяжело», - написала на странице Левицкого его подписчица.
Сергей Левицкий выпускник Восточно-Сибирской Академии культуры и искусств 2008 года по специальности «режиссер театра», выпускник Московской режиссёрской магистратуры школы-студии МХАТ и ЦИМа при театрально-культурном центре им. Вс. Мейерхольда 2014 года.
С 2009 года работал Государственном русском драматическом театре имени Бестужева в качестве артиста.
В 2015 году Сергей Левицкий был назначен художественным руководителем театра. За это время поставил ряд нашумевших спектаклей. Зрители всегда отмечали его необычный подход к творчеству.
В Улан-Удэ худрука Русского драмтеатра уволили без объяснения причин
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