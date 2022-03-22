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В Улан-Удэ худрука Русского драмтеатра уволили без объяснения причин

В Улан-Удэ худрука Русского драмтеатра уволили без объяснения причин
Общество,  Фото:Александра Данилова
Сергея Левицкого уволило министерство культуры

Сергей Левицкий сообщил о своём увольнении с поста художественного руководителя Русского драматического театра имени Бестужева. По его словам, он был уволен без объяснения причин.

- Только что был уволен минкультом Бурятии без объяснения причин с поста художественного руководителя Театра имени Бестужева, - написал Левицкий в своём Telegram-канале.

Пользователи предполагают, что увольнение может быть связано с критическими заявлениями Сергея Левицкого по поводу политической ситуации в стране. 

«Серёжа, сочувствую. Это ожидаемо, но всегда тяжело», - написала на странице Левицкого его подписчица.

Сергей Левицкий выпускник Восточно-Сибирской Академии культуры и искусств 2008 года по специальности «режиссер театра», выпускник Московской режиссёрской магистратуры школы-студии МХАТ и ЦИМа при театрально-культурном центре им. Вс. Мейерхольда 2014 года.

С 2009 года работал Государственном русском драматическом театре имени Бестужева в качестве артиста.

В 2015 году Сергей Левицкий был назначен художественным руководителем театра. За это время поставил ряд нашумевших спектаклей. Зрители всегда отмечали его необычный подход к творчеству.
увольнение Русский драмтеатр

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