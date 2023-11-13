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В северном районе Бурятии обновили хлипкую переправу

В северном районе Бурятии обновили хлипкую переправу
Общество,  Фото:«Муя-инфо.24/7»
На мосту восстановили настил и открыли его для транспорта
 
На 368-ом километре региональной автодороги «Северобайкальск – Новый Уоян – Таксимо» в Муйском районе завершился ремонт на переправе через реку Муякан. Там восстановили настил, сообщает «Муя-инфо.24/7». Движение автотранспорта на мосту возобновилось.

Работы на сооружения стартовали в конце октября. Из-за этого на переправе ограничили движение легковушек и полностью запретили въезд на неё грузовым автомобилям.

Однако водители большегрузов табу игнорировали. По мосту проехал гружёный КамАЗ. В итоге под ним разошёлся настил, а сам автомобиль застрял. Рабочие вытащили его, но на это потребовалось время. Покрытие опять пришлось восстанавливать. 

Теперь, после обновления, сооружение сможет выдержать 40-тонные фуры. Кроме того, на 368-ом километре трассы возводят новый железобетонный мост и через год жители посёлка Таксимо смогут передвигаться по нему без ограничений. Объект планируют ввести в эксплуатацию в октябре 2024-го.
мост ремонт

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