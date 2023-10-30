На мосту на севере Бурятии настил разошёлся прямо под КамАЗом

На минувшей неделе в Муйском районе Бурятии стартовал ремонт переправы через реку Муякан – на 368-ом километре региональной трассы «Северобайкальск – Новый Уоян – Таксимо». Рабочие восстановят на ней настил. Из-за этого там ориентировочно на десять дней ограничили движение легкового автотранспорта. Ездить по мосту нельзя с 9:00 до 12:00 и, по уточнённым данным, с 14:00 до 19:00.
Кроме того, на сооружение полностью запретили въезд грузовым автомобилям, сообщили ранее в группе «Муя-инфо.24/7» со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу района.
Однако водители большегрузов табу игнорируют. Недавно, несмотря на ограничения, по мосту проехал гружёный КамАЗ. В итоге под ним разошёлся настил, а сам автомобиль застрял на переправе.
Рабочие вытащили его, но на это потребовалось время. Покрытие опять пришлось восстанавливать. Дорожники призывают жителей района воздержаться от поездок по переправе.
- Сейчас там ведётся замена поперечного, продольного настила и колейного настила, поперечен, колесоотбойного бруса и перильного ограждения, – приводит «Муя-инфо.24/7» комментарий ГКУ «Бурятрегионавтодор». – Работы продлятся ориентировочно десять дней. Убедительно просим всех соблюдать ограничение по массе. Проезд по ещё не отремонтированному мосту на транспорте массой свыше четырёх тонн на ось угрожает водителю, а также влияет на ход ремонта и оттягивает его завершение.
После обновления сооружение сможет выдержать 40-тонные фуры. Кроме того, на 368-ом километре трассы возводят новый железобетонный мост и через год жители посёлка Таксимо смогут передвигаться по нему без ограничений. Объект планируют ввести в эксплуатацию в октябре 2024-го.