На мосту на севере Бурятии настил разошёлся прямо под КамАЗом

После обновления сооружение сможет выдержать 40-тонные фуры. Кроме того, на 368-ом километре трассы возводят новый железобетонный мост и через год жители посёлка Таксимо смогут передвигаться по нему без ограничений. Объект планируют ввести в эксплуатацию в октябре 2024-го.

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