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На севере Бурятии взялись за ремонт разрушающегося моста

На севере Бурятии взялись за ремонт разрушающегося моста
Общество,  Фото:«Муя-инфо.24/7»
Автомобилистам приходилось ездить по нему на свой страх и риск

В Муйском районе Бурятии стартовал ремонт переправы через реку Муякан – на 368-ом километре региональной трассы «Северобайкальск – Таксимо». Рабочие восстановят на ней настил. Из-за этого там ориентировочно на десять дней ограничили движение автотранспорта. Ездить по мосту нельзя с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 18:00.

Кроме того, на сооружении запретили движение грузовых автомобилей, сообщает «Муя-инфо.24/7» со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу района.

Ранее хлипкую переправу закрыли для машин и потому посёлок Таксимо оказался отрезан от большой земли. 

- Но объездной дороги нет и машины на свой страх и риск едут там. Внизу – настоящая полноводная река, – рассказывали ранее местные жители.

По их мнению, здесь нужны кардинальные меры. Людей не устраивает и состояние дорог и других переправ.

- Мосты разрушены тяжеловесным транспортом. Везут грузы по 60-70 тонн при расчётной грузоподъёмности максимум в 30, – добавили сельчане.

Такая же участь, по их словам, ждёт сооружение через реку Муякан в Северомуйске – на 319-ом километре той же дороги.

В Минтрансе РБ пояснили: последнее находится в ненормативном состоянии, а потому по нему не могут ездить автомобили с нагрузкой более 4 тонн на ось

- К сожалению, в этом районе для тяжёлых грузовиков нет альтернативного пути. Ремонт «бамовских» дорог сопряжён с большим объёмом работ, на которые требуются значительные средства, – подчеркнули в министерстве.

Сейчас ведётся строительство нового моста на 321-ом километре дороги – оно завершится в 2024-ом. Что касается аварийного на 368-ом км, там две недели назад затеяли реконструкцию и уже возвели опоры. В октябре пообещали взяться и за пролётные строения. 
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