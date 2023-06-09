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В Бурятии посоревновались будущие лесники

В Бурятии посоревновались будущие лесники
Общество,  Фото:агентство лесного хозяйства
Команды считали деревья, определяли запас лесных насаждений, виды растений и деревьев, выполняли задания по геодезии

Студенты Бурятской государственной сельскохозяйственной академии и Бурятского колледжа технологий и лесопользования приняли участие в республиканском конкурсе «Лесное многоборье». В соревнованиях приняли участие четыре команды.

- В первом этапе конкурса команды работали в полном составе. Студенты составляли каталог геоданных на лесной участок, проводили сплошной перечет растущих деревьев, измеряли возраст модельных деревьев, определяли запас насаждения на закреплённом участке леса, - рассказали в республиканском агентстве лесного хозяйства.


Второй этап конкурса выполнялся мини-командами по два участника; он включал в себя задания по ботанике, дендрологии, почвоведению, фитопатологии, древесиноведению, геодезии. Участники определяли травянистые растения, древесные и кустарниковые породы по растущим образцам, болезни деревьев и кустарников, морфологические признаки почв в почвенном разрезе и многое другое. На выполнение каждого задания давалась не более 20 минут.

Отдельным этапом конкурса прошло соревнование по сбору и разбору бензопилы.

- Мы родились и выросли в сельской местности, возле леса, поэтому о выборе профессии вопроса не было. С бензопилой я знакома с детства, приходилось пользоваться в домашнем хозяйстве, а разбирать и собирать научилась в колледже. В прошлом году на этом этапе я заняла первое место, - рассказала студентка второго курса Бурятского колледжа технологий и лесопользования Валерия.


По итогам конкурса первое место заняла команда Бурятского колледжа технологий и лесопользования (капитан Екатерина Антонова).

- В этом конкурсе студенты могут посоревноваться и показать все полученные знания за время учёбы в лесном направлении, а также ещё лучше узнать свою будущую профессию, - поделилась заместитель директора по учебной части Бурятского колледжа технологий и лесопользования Людмила Середина

Конкурс «Лесное многоборье» проводится уже второй год. Традиционно проходит в полевых условиях - на лесоучастке Бурятского колледжа технологий и лесопользования.
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