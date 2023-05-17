В столице Бурятии прошёл конкурс «Первый кадр»
В начале мая в Улан-Удэ завершился городской открытый детский и молодёжный конкурс видеороликов «Первый кадр» в рамках международного кинофестиваля фильмов для детей и юношества «Хрустальный нерпёнок» (6+). На конкурс было представлено 70 работ.
12 мая в конференц-зале национальной библиотеки Бурятии состоялась торжественная церемония награждения победителей и призёров.
Победителем в номинации «Информационный сюжет» стала Валерия С., представляющая дом творчества Октябрьского района. В номинации «Социальный ролик» одержала победу Валерия М. из физико-математической школы №56. В номинации «Мультипликационный фильм» победили Нина Н., Светлана С., Юлия К. и Анна Г. (детский сад №96 «Калинка»).
Гран-при удостоены Сергей С., Артём К., Дарья Ш., Олеся М. и Иван С. (городской дворец детского (юношеского) творчества). Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.
В Улан-Удэ наградили победителей конкурса видеороликов
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