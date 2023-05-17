17 мая

16 мая

Популярное

В Улан-Удэ наградили победителей конкурса видеороликов

В Улан-Удэ наградили победителей конкурса видеороликов
Общество,  Фото:пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ
В столице Бурятии прошёл конкурс «Первый кадр»

В начале мая в Улан-Удэ завершился городской открытый детский и молодёжный конкурс видеороликов «Первый кадр» в рамках международного кинофестиваля фильмов для детей и юношества «Хрустальный нерпёнок» (6+). На конкурс было представлено 70 работ.

12 мая в конференц-зале национальной библиотеки Бурятии состоялась торжественная церемония награждения победителей и призёров.

Победителем в номинации «Информационный сюжет» стала Валерия С., представляющая дом творчества Октябрьского района. В номинации «Социальный ролик» одержала победу Валерия М. из физико-математической школы №56. В номинации «Мультипликационный фильм» победили Нина Н., Светлана С., Юлия К. и Анна Г. (детский сад №96 «Калинка»).

Гран-при удостоены Сергей С., Артём К., Дарья Ш., Олеся М. и Иван С. (городской дворец детского (юношеского) творчества). Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.
Улан-Удэ конкурс видео дети фестиваль

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Чите выбрали логотип Дня города
В Чите выбрали логотип Дня города
Общество, 17.05.2023
Победительницей стала ученица четвёртого класса
Иркутское водохранилище очистят от брошенных рыболовных сетей
Иркутское водохранилище очистят от брошенных рыболовных сетей
Общество, 17.05.2023
В этом году работы проведут на 5 участках площадью более 60 квадратных километров
В Бурятии 90-летие отметила ветеран труда
В Бурятии 90-летие отметила ветеран труда
Общество, 17.05.2023
14 мая поздравления с юбилеем принимала Клавдия Черняева
На кинофестивале поговорили о перспективах бурятского кино
На кинофестивале поговорили о перспективах бурятского кино
Общество, 17.05.2023
В столице Бурятии состоялся круглый стол по вопросам развития регионального кино
В Улан-Удэ наградили победителей конкурса видеороликов
В Улан-Удэ наградили победителей конкурса видеороликов
Общество, 17.05.2023
В столице Бурятии прошёл конкурс «Первый кадр»
В Бурятии выступили ведущие актёры отечественного кинематографа
В Бурятии выступили ведущие актёры отечественного кинематографа
Общество, 17.05.2023
Наталья Варлей на встрече со зрителями рассказала о совместной работе с Александром Вампиловым
Разыгран кубок Бурятии по настольному теннису
Разыгран кубок Бурятии по настольному теннису
Общество, 17.05.2023
Победителями стали команды «Поколение» и «СШОР №2»
На тротуарах Улан-Удэ появятся надписи «Отвлекись от телефона!»
На тротуарах Улан-Удэ появятся надписи «Отвлекись от телефона!»
Общество, 17.05.2023
Их нанесут около наиболее опасных пешеходных переходов
В Улан-Удэ на неровные грунтовые дороги потратят 13 миллионов
Общество, 17.05.2023
В порядок привели уже более полусотни участков
В Улан-Удэ «на карачках» ремонтировали пропахший канализацией дом
В Улан-Удэ «на карачках» ремонтировали пропахший канализацией дом
Общество, 17.05.2023
В жилом здании прохудилась крыша и не работала вентиляция 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^