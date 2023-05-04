В селе Бурятии привели в порядок опору, нависшую у людей над головами

Она больше не угрожает местным жителям





Как сообщал «Байкал-Daily», эту опору на улице Ленина кто-то сбил ещё несколько месяцев назад, в январе. А на днях люди забили тревогу.



- Столб был направлен на хозпостройки, но сегодня (запись датирована 2 мая) его под мокрым снегом развернуло на 180 градусов. Теперь он угрожает проезжей части. Когда связисты уберут эту опору? – поинтересовались они в местном чате.





Ранее сельчанам заявили, что пока такой возможности нет.



- Попытаемся её укрепить, но земля мёрзлая. Специальной техники для установки опор у нас нет. Всё делается вручную. Поэтому точные сроки не определены. Но постараемся в ближайшее время, – заверили специалисты.

