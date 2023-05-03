В одном из сёл Бурятии опора угрожающе нависла над дорогой

Она может в любой момент рухнуть людям на головы



Жители села Харашибирь в Мухоршибирском районе бьют тревогу. Они рассказали, что ещё несколько месяцев назад, в январе, кто-то сбил опору на улице Ленина.



- Столб был направлен на хозпостройки, но сегодня (запись датирована 2 мая) его под мокрым снегом развернуло на 180 градусов. Теперь он угрожает проезжей части. Когда связисты уберут эту опору? – спросили сельчане в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7».



На это им пояснили, что пока такой возможности нет.



- Попытаемся её укрепить, но земля мёрзлая. Специальной техники для установки опор у нас нет. Всё делается вручную. Поэтому точные сроки не определены. Но постараемся в ближайшее время, – заверили местных жителей.

