Она может в любой момент рухнуть людям на головы
Жители села Харашибирь в Мухоршибирском районе бьют тревогу. Они рассказали, что ещё несколько месяцев назад, в январе, кто-то сбил опору на улице Ленина.
- Столб был направлен на хозпостройки, но сегодня (запись датирована 2 мая) его под мокрым снегом развернуло на 180 градусов. Теперь он угрожает проезжей части. Когда связисты уберут эту опору? – спросили сельчане в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7».
На это им пояснили, что пока такой возможности нет.
- Попытаемся её укрепить, но земля мёрзлая. Специальной техники для установки опор у нас нет. Всё делается вручную. Поэтому точные сроки не определены. Но постараемся в ближайшее время, – заверили местных жителей.
В одном из сёл Бурятии опора угрожающе нависла над дорогой
Общество, Фото:
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Она может в любой момент рухнуть людям на головы
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