В Улан-Удэ покажут работы юных художников

В музее города откроется выставка учащихся ДШИ



С 28 апреля в столице Бурятии начнёт работу выставка учащихся художественного отделения детской школы искусств №11 города Улан-Удэ «Нам краски дня – источник вдохновения!». Она будет посвящена 40-летию школы искусств и столетию республики. Выставка будет открыта в музее истории города по 10 мая.



- В работах учащихся музыка воодушевляет весь мир, снабжает душу крыльями, способствует полёту воображения. Музыка придаёт жизнь и веселье всему существующему. Её можно назвать воплощением всего прекрасного и всего возвышенного, - сообщает пресс-служба ДШИ.



Выставку подготовили учащиеся художественного отделения школы искусств №11 под руководством преподавателей. Работы выполнены в двух различных техниках: акварель и гуашь.



Возрастное ограничение: 6+.

