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В Улан-Удэ покажут работы юных художников

В Улан-Удэ покажут работы юных художников
Общество,  Фото:pixabay.com
В музее города откроется выставка учащихся ДШИ

С 28 апреля в столице Бурятии начнёт работу выставка учащихся художественного отделения детской школы искусств №11 города Улан-Удэ «Нам краски дня – источник вдохновения!». Она будет посвящена 40-летию школы искусств и столетию республики. Выставка будет открыта в музее истории города по 10 мая.

- В работах учащихся музыка воодушевляет весь мир, снабжает душу крыльями, способствует полёту воображения. Музыка придаёт жизнь и веселье всему существующему. Её можно назвать воплощением всего прекрасного и всего возвышенного, - сообщает пресс-служба ДШИ.

Выставку подготовили учащиеся художественного отделения школы искусств №11 под руководством преподавателей. Работы выполнены в двух различных техниках: акварель и гуашь.

Возрастное ограничение: 6+.
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