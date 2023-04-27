В музее города откроется выставка учащихся ДШИ
С 28 апреля в столице Бурятии начнёт работу выставка учащихся художественного отделения детской школы искусств №11 города Улан-Удэ «Нам краски дня – источник вдохновения!». Она будет посвящена 40-летию школы искусств и столетию республики. Выставка будет открыта в музее истории города по 10 мая.
- В работах учащихся музыка воодушевляет весь мир, снабжает душу крыльями, способствует полёту воображения. Музыка придаёт жизнь и веселье всему существующему. Её можно назвать воплощением всего прекрасного и всего возвышенного, - сообщает пресс-служба ДШИ.
Выставку подготовили учащиеся художественного отделения школы искусств №11 под руководством преподавателей. Работы выполнены в двух различных техниках: акварель и гуашь.
Возрастное ограничение: 6+.
В Улан-Удэ покажут работы юных художников
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Реконструкцию проведут 9 мая во время военно-исторического фестиваля
Его посвятят божеству Идаму Калачакре
В этом году в акции не примут участие художественный музей и музей природы
На ремонт памятника студенты собрали более 50 тысяч рублей
В музее города откроется выставка учащихся ДШИ
В Курумканском районе внедряют новый формат экообучения
Там можно увидеть прежние медицинские инструменты, шприцы врачебную одежду
Они презентовали новейшие пищевые технологии в производстве мясных продуктов
Более ста наставников со всей республики собрались вместе
Они вправе рассчитывать на место в интернате
Для участия в кинофестивале «Человек и Природа» было подано более 900 заявок
Он завершится 28 апреля
Трёхэтажное здание рассчитано на 250 учеников
Участие приняли 30 команд районов республики и города Улан-Удэ
Первенство разыграли девушки и юноши 2007-2008 годов рождения