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В Бурятии запустили чат-бот для желающих получить гранты в сфере туризма

В Бурятии запустили чат-бот для желающих получить гранты в сфере туризма
Общество, 
О новшестве сообщило министерство туризма республики

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии ведётся приём заявок проектов в сфере туризма. На средства гранта можно обустроить пляжи, турмаршруты, модульные гостиницы, кемпинговые стоянки. Приём заявок ведётся до 10 мая.

Для упрощения процедуры консультации для желающих получить грант, министерство туризма Бурятии запустило чат-бот в Telegram. Он поможет не только ответить на вопросы по этому гранту, но и получить ответы на все вопросы о федеральных грантах, действующих в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в республике.

- Виртуальный помощник грамотно подготовить и оформить заявку на конкурс, узнать подробнее о требованиях к грантополучателям, получить шаблоны для заполнения заявки и ознакомиться с порядками предоставления грантов, - добавили в ведомстве.
туризм

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