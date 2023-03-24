В Бурятии объявлен конкурс грантов в сфере туризма

Бизнес, Фото: Сергей Тарасенко

На средства гранта можно обустроить пляжи, турмаршруты, модульные гостиницы, кемпинговые стоянки и пр.



В Бурятии объявлен конкурс на получение грантов в сфере гостеприимства. Заявки от предпринимателей принимаются с 21 апреля по 10 мая, сообщает министерство туризма республики.



Предприниматели смогут направить грантовые средства по четырём основным направлениях. Первое – это создание не менее пяти пляжных зон на общую сумму 50 млн рублей.



Также более 99 млн рублей будет направлено на разработку и организацию не менее 14 проектов национальных туристических маршрутов по живописным местам Бурятии.



82 млн рублей заложено на строительство модульных средств размещения, автокемпингов, кемпстоянок, приобретение кемпинговых палаток на побережье Байкала и в популярных у туристов районах республики, здесь должно быть не менее 17 проектов.



На сумму 106,3 млн рублей грантовых средств планируется приобрести туристическое оборудование, создать электронные путеводители, развить туристскую среду для людей с ограниченными возможностями, приобрести оборудование для инфоцентров и пунктов проката, разработать новые турмаршруты, включая маркировку, навигацию и организацию зон отдыха, а также, обустроить подогреваемые бассейны - не менее 19 проектов.



- Получатель гранта должен быть юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории Республики Бурятия с соответствующими видами ОКВЭД (основной или дополнительный вид экономической деятельности 55, 79, 86.90.4, 93.29.1), - сообщает минтуризма.



Грантовая поддержка будет предоставлена в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

