На средства гранта можно обустроить пляжи, турмаршруты, модульные гостиницы, кемпинговые стоянки и пр.
В Бурятии объявлен конкурс на получение грантов в сфере гостеприимства. Заявки от предпринимателей принимаются с 21 апреля по 10 мая, сообщает министерство туризма республики.
Предприниматели смогут направить грантовые средства по четырём основным направлениях. Первое – это создание не менее пяти пляжных зон на общую сумму 50 млн рублей.
Также более 99 млн рублей будет направлено на разработку и организацию не менее 14 проектов национальных туристических маршрутов по живописным местам Бурятии.
82 млн рублей заложено на строительство модульных средств размещения, автокемпингов, кемпстоянок, приобретение кемпинговых палаток на побережье Байкала и в популярных у туристов районах республики, здесь должно быть не менее 17 проектов.
На сумму 106,3 млн рублей грантовых средств планируется приобрести туристическое оборудование, создать электронные путеводители, развить туристскую среду для людей с ограниченными возможностями, приобрести оборудование для инфоцентров и пунктов проката, разработать новые турмаршруты, включая маркировку, навигацию и организацию зон отдыха, а также, обустроить подогреваемые бассейны - не менее 19 проектов.
- Получатель гранта должен быть юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории Республики Бурятия с соответствующими видами ОКВЭД (основной или дополнительный вид экономической деятельности 55, 79, 86.90.4, 93.29.1), - сообщает минтуризма.
Грантовая поддержка будет предоставлена в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
В Бурятии объявлен конкурс грантов в сфере туризма
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