Теннисисты Улан-Удэ вошли в топ-4 мужской суперлиги

Общество, Фото: паблик «Настольный теннис Бурятии»

Подведены итоги командного чемпионата России по настольному теннису



Завершился сезон 2022/2023 года в мужской суперлиге командного чемпионата федерации настольного тенниса России. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Бурятии.



Команда из Улан-Удэ была сформирована из ведущих теннисистов республики. В состав команды вошли: Батор Раднаев, Евгений Елизаров, Баир Данзанов, Батор Дамдинов, Дондок Аюров и Илья Дурхисанов.



По итогам четырёх туров спортсмены Бурятии доказали, что умеют играть теннис. Они заняли 4-е место в лиге сильнейших. Во время туров сборная республики обыграла сильнейшие команды Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Химок, Краснодара, Казани и других городов. Об этом сообщает паблик «Настольный теннис Бурятии».

