Подведены итоги командного чемпионата России по настольному теннису
Завершился сезон 2022/2023 года в мужской суперлиге командного чемпионата федерации настольного тенниса России. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Бурятии.
Команда из Улан-Удэ была сформирована из ведущих теннисистов республики. В состав команды вошли: Батор Раднаев, Евгений Елизаров, Баир Данзанов, Батор Дамдинов, Дондок Аюров и Илья Дурхисанов.
По итогам четырёх туров спортсмены Бурятии доказали, что умеют играть теннис. Они заняли 4-е место в лиге сильнейших. Во время туров сборная республики обыграла сильнейшие команды Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Химок, Краснодара, Казани и других городов. Об этом сообщает паблик «Настольный теннис Бурятии».
Теннисисты Улан-Удэ вошли в топ-4 мужской суперлиги
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