В дацанах Бурятии и Забайкалья проходит большой молебен

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Ламы прочитают восхваления Идаму Дэмчогу



В дацане «Балдан Брэйбун» в Кяхтинском районе Бурятии и Цугольском дацане Забайкальского края проходит большой ежегодный молебен – хурал «Дэмчог», посвящённый Идаму Чакрасамваре.



Подобный большой молебен проходит ежегодно весной. В Бурятии и Забайкалье такой обряд проводится только в этих двух дацанах.



Сегодня, 14 апреля, в первый день прошёл Ганжур хурал в дацане «Балдан Брэйбун». С 10:00 ламы читали «Ганжур» – цитирование учений Будды и всех его наставлений, которые дошли до наших дней.



На второй день, 15 апреля, состоится Дэмчог хурал. Это основной день хурала, ламы дацана «Балдан Брэйбун и Цугольского дацана будут читать восхваления и делать подношения Идаму Дэмчогу. Во время молебна будут просить о защите верующих дацана и всех, кто попросит помощи.



На третий день, 16 апреля, пройдёт Гомбо Сахюсан хурал в дацане «Балдан Брэйбун». По традиции состоится восхваление сахюсана дацана Гомбо Махакалы. Ламы будут читать особый хурал: воспевать гимн-восхваление сахюсану и делать ему подношение. Об этом сообщает Буддийская традиционная Сангха России.



