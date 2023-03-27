В Бурятии наградили работников культуры

В Улан-Удэ прошла торжественная церемония награждения государственными и ведомственными наградами республики
В преддверии профессионального праздника, Дня работника культуры, которое отмечается в России 25 марта, отраслевое ведомство и профсоюз работников культуры отметили самых успешных деятелей культуры и искусства Бурятии.
Как сообщает пресс-служба министерства культуры РБ, по итогам работы за 2022 год «Лидерами культуры» признаны:
- Надежда Разуваева - артистка Государственного русского драматического театра им. Н.А. Бестужева;
- Алексей Амбаев – главный художник Бурятского государственного академического театра оперы и балета им. Г. Цыдынжапова;
- Владимир Рылов – художественный руководитель Бурятского государственного академического театра оперы и балета им. Г. Цыдынжапова;
- Ирина Толматова - преподаватель дисциплин хореографии Управления культуры и туризма Муниципального образования «Мухоршибирский район»;
- Бутит Жалсанова - директору национального архива Республики Бурятия;
- Оксана Лушникова – ведущая городских и республиканских мероприятий;
- Дарима Цырендондопова - гвардии младший сержант, солистка военного оркестра 11-ой Отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады воздушно-десантных войск Вооружённых Сил Российской Федерации.
Звание «Меценат года» присудили:
Главе Бурятской митрополии, митрополиту Улан-Удэнскому и Бурятскому Иосифу (Балабанову).
Также почётное звание получила международная компания ПАО «Эн + Груп».
По итогам 2022 года лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений признаны:
По направлению «Культурно - досуговое учреждение»
- «Сельский Дом культуры села Гусиное озеро» филиал МАУ РДК «Шахтер» (муниципальное образование «Селенгинский район»);
- Гашейский СДК филиал МБУК «Центр сохранения и развития национальных культур «Малая Родина» (муниципальное образование «Мухоршибирский район»);
- Корсаковский филиал МАУ «Районный дом культуры» (муниципальное образование «Кабанский район»);
- МАУ «Районный методический культурно-досуговый центр «МИР» (муниципальное образование «Иволгинский район»);
- МБУ «Таловский культурно-информационный центр» (муниципальное образование «Прибайкальский район»);
- МБУК «Культурно-досуговый центр» филиал с. Десятниково (муниципальное образование «Тарбагатайский район»).
По направлению «Библиотечное дело»
- Тэгдинская сельская библиотека МБУК «Централизованная библиотечная система» муниципального образования «Хоринский район»;
- Оронгойская сельская модельная библиотека им. В.Ц. Будаева МБУ «Централизованная библиотечная система» муниципального образования «Иволгинский район»;
- Ноехонская модельная библиотека - филиал МБУК «Централизованная библиотечная система» муниципального образования «Селенгинский район»;
- Тункинская сельская библиотека МБУК «Централизованная библиотечная система» муниципального образования «Тункинский район»;
- Петропавловская детская библиотека МБУ «Централизованная библиотечная система» муниципального образования «Джидинский район».
По направлению «Музейное дело»
- Музей-усадьба Исая Калашникова, подразделение МБУК «Центр сохранения развития национальных культур «Малая Родина» МО «Мухоршибирский район».
По итогам 2022 года лучшими работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений признаны:
Направление «Культурно-досуговое учреждение»
- Светлана Василевская, заведующая Краснояровским сельским домом культуры муниципального бюджетного учреждения «Культура и туризм» (муниципального образования «Иволгинский район»);
- Татьяна Белоусова, культорганизатор муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр» (муниципального образования «Тарбагатайский район»);
- Оюна Шойбонова, директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Районный координационный центр народного творчества» (муниципального образования «Хоринский район»);
- Сусанна Чернинова, режиссёр народного фольклорного ансамбля «Аялга» муниципального бюджетного учреждения «Районный центр культуры и творчества» (муниципального образования «Закаменский район»);
- Чингис Гонжапов, заведующий Эдэрмэгским сельским домом культуры Муниципального бюджетного учреждения культуры «Районный дом культуры «Одон» (муниципального образования «Кижингинский район»);
- Инна Ягдуева, заведующая Толтойского СДК муниципального бюджетного учреждения культуры «Районный культурно-досуговый центр» (муниципального образования «Тункинский район»).
Направление «Библиотечное дело»
- Людмила Богун, заведующий муниципального бюджетного учреждения культуры «Витимская сельская библиотека» (муниципального образования «Баунтовский эвенкийский район»);
- Новелла Будаева, заведующий детской библиотекой муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» муниципального образования «Окинский район»;
- Марина Ефремова, библиотекарь Новодесятниковской сельской библиотеки муниципального бюджетного учреждения «Кяхтинская централизованная библиотечная сеть»;
- Наталья Сультимова, главный библиограф Хоринской центральной межпоселенческой библиотеки им. Дамбы Жалсараева муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» муниципального образования «Хоринский район;
- Долсон Цыдыпова, заведующий Сосново-Озерской модельной детской библиотекой муниципального бюджетного учреждения культуры «Еравнинская централизованная библиотечная система».
- Любовь Раднаева, методист по работе с детьми муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно-досуговый и методический центр» (муниципального образования «Курумканский район»).
Итоги ежегодного конкурса «Лучший архивный отдел муниципального образования Республики Бурятия».
Благодарность за участие в конкурсе вручаются:
- Сектору по делам архивов администрации муниципального образования «Мухоршибирский район»;
- Отделу районного архива администрации муниципального образования «Тарбагатайский район».
Призовые места в конкурсе «Лучший архивный отдел (архив) муниципального образования Республики Бурятия»:
3 место присуждается – архивному отделу администрации муниципального образования «Закаменский район».
2 место присуждается - архивному отделу администрации муниципального образования «Иволгинский район»;
1 место присуждается - архивному отделу администрации муниципального образования «Заиграевский район».
За большой вклад в развитие культуры и искусства республики и получившие широкое общественное признание в 2022 году удостоена занесения в Книгу почёта министерства культуры Республики Бурятия:
- Любовь Леонтьева, ветеран колледжа искусств им. П.И.Чайковского, преподаватель музыкально-теоретических дисциплин детской школы искусств им. Б.Ямпилова.
Итоги республиканского конкурса «Территория социального партнёрства», посвящённого 100-летию образования Республики Бурятия и Году укрепления и развития социального партнёрства.
В I категории (с количеством работников до 50 чел.):
- Кижингинская детская школа искусств им. Жигжита Батуева;
- Бурятская государственная филармония;
- Культурно-досуговый центр «Заречный» г. Улан-Удэ.
Победителями во II категории (с количеством работников свыше 100 чел.) стали:
- Национальная библиотека Республики Бурятия;
- Отдел культуры МО «Курумканский район»;
- Централизованная библиотечная система г. Улан-Удэ.
Награждаются Дипломами за участие и денежными премиями:
- Отдел культуры МО «Еравнинский район»;
- Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова.
За большой вклад в развитие культуры почётной грамотой правительства Республики Бурятия награждаются:
- Виталий Артемьев, заведующий декорационным цехом Государственного русского драматического театра имени Н.А. Бестужева;
- Наталья Балсунаева, исполнительного директора Бурятской государственной филармонии;
- Елена Гарипова, заведующая Харашибирским филиалом муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр сохранения национальных культур «Малая Родина» Мухоршибирского района.
За большой вклад в развитие культуры, многолетнюю плодотворную работу почётной грамотой Республики Бурятия награждается:
- Аюна Гуруева, заведующая сектором по работе с муниципальными, ведомственными и общественными музеями Национального музея Республики Бурятия;
- Николай Доржиев, осветитель Бурятского республиканского театра кукол «Ульгэр»;
- Светлана Нечепай, заместитель директора по художественно-массовой работе муниципального автономного учреждения культурно-досугового центра «Рассвет» города Улан-Удэ;
- Наталья Уланова, художественный руководитель Бурятской государственной филармонии;
- Дугарма Хубитуева, главный хранитель музейных предметов национального музея Республики Бурятия.
Звание «Почётный наставник» присвоено:
- Лире Даниловой, концертмейстеру Бурятского республиканского хореографического колледжа имени Л.П.Сахьяновой и П.Т.Абашеева.
Почётное звание «Заслуженный работник культуры Республики Бурятия» присуждается:
- Евгении Даржаевой, заведующей Жемчугской сельской библиотекой муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система муниципального образования «Тункинский район»;
- Николаю Емонакову, главе МО «Иволгинский район»;
- Елене Перовой, ректору федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Восточно-Сибирский государственный институт культуры»;
- Зинаиде Улахановой, начальнику отдела по организации зрителей автономного учреждения культуры Республики Бурятия «Бурятский республиканский театр кукол «Ульгэр»;
- Евгении Рампиловой, Алтайский филиал МАУДО «Кяхтинская детская школа искусств»;
- Александре Захаровой, заведующей художественно-постановочной частью муниципального автономного учреждения «Городской культурный центр» г. Улан-Удэ;
- Елене Севцовой, художественному руководителю муниципального бюджетного учреждения «Районный центр культуры и творчества» муниципального образования «Закаменский район».
Почётное звание «Заслуженный артист Республики Бурятия Республики Бурятия» присуждается:
- Солбону Ендонову, артисту высшей категории автономного учреждения культуры Республики Бурятия «Государственный ордена Трудового Красного Знамени Бурятский академический театр драмы имени Хоца Намсараева»;
- Булату Самбилову, артисту высшей категории автономного учреждения культуры Республики Бурятия «Государственный ордена Трудового Красного Знамени Бурятский академический театр драмы имени Хоца Намсараева»;
- Григорию Феоктистову, артисту оркестра-ведущему концертмейстеру государственного автономного учреждения культуры Республики Бурятия «Бурятский государственный ордена Ленина академический театр оперы и балета им. Г. Ц. Цыдынжапова».
Почётное звание «Заслуженный художник Республики Бурятия Республики Бурятия» присуждается:
- Анатолию Цыденову, члену Бурятского республиканского отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России».
За вклад в музыкальную культуру Республики Бурятия медалью «За заслуги перед Республикой Бурятия» награждается Вячеслав Бальжинимаев, ветеран Бурятского государственного академического театра оперы и балета им. Г.Цыдынжапова.
За высокие достижения в сохранении в развитии народного художественного творчества и традиционной культуры народов России высокое звание «Заслуженный коллектив народного творчества Российской Федерации» присвоено
- Народному этнографическому ансамблю «Судьбинушка» муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр» муниципального образования «Тарбагатайский район».
В Бурятии наградили работников культуры
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