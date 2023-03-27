В Бурятии наградили работников культуры

Общество, Фото: пресс-служба минкультуры РБ

В Улан-Удэ прошла торжественная церемония награждения государственными и ведомственными наградами республики



В преддверии профессионального праздника, Дня работника культуры, которое отмечается в России 25 марта, отраслевое ведомство и профсоюз работников культуры отметили самых успешных деятелей культуры и искусства Бурятии.



Как сообщает пресс-служба министерства культуры РБ, по итогам работы за 2022 год «Лидерами культуры» признаны:

- Надежда Разуваева - артистка Государственного русского драматического театра им. Н.А. Бестужева;

- Алексей Амбаев – главный художник Бурятского государственного академического театра оперы и балета им. Г. Цыдынжапова;

- Владимир Рылов – художественный руководитель Бурятского государственного академического театра оперы и балета им. Г. Цыдынжапова;

- Ирина Толматова - преподаватель дисциплин хореографии Управления культуры и туризма Муниципального образования «Мухоршибирский район»;

- Бутит Жалсанова - директору национального архива Республики Бурятия;

- Оксана Лушникова – ведущая городских и республиканских мероприятий;

- Дарима Цырендондопова - гвардии младший сержант, солистка военного оркестра 11-ой Отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады воздушно-десантных войск Вооружённых Сил Российской Федерации.



Звание «Меценат года» присудили:

Главе Бурятской митрополии, митрополиту Улан-Удэнскому и Бурятскому Иосифу (Балабанову).

Также почётное звание получила международная компания ПАО «Эн + Груп».



По итогам 2022 года лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений признаны:



По направлению «Культурно - досуговое учреждение»

- «Сельский Дом культуры села Гусиное озеро» филиал МАУ РДК «Шахтер» (муниципальное образование «Селенгинский район»);

- Гашейский СДК филиал МБУК «Центр сохранения и развития национальных культур «Малая Родина» (муниципальное образование «Мухоршибирский район»);

- Корсаковский филиал МАУ «Районный дом культуры» (муниципальное образование «Кабанский район»);

- МАУ «Районный методический культурно-досуговый центр «МИР» (муниципальное образование «Иволгинский район»);

- МБУ «Таловский культурно-информационный центр» (муниципальное образование «Прибайкальский район»);

- МБУК «Культурно-досуговый центр» филиал с. Десятниково (муниципальное образование «Тарбагатайский район»).



По направлению «Библиотечное дело»

- Тэгдинская сельская библиотека МБУК «Централизованная библиотечная система» муниципального образования «Хоринский район»;

- Оронгойская сельская модельная библиотека им. В.Ц. Будаева МБУ «Централизованная библиотечная система» муниципального образования «Иволгинский район»;

- Ноехонская модельная библиотека - филиал МБУК «Централизованная библиотечная система» муниципального образования «Селенгинский район»;

- Тункинская сельская библиотека МБУК «Централизованная библиотечная система» муниципального образования «Тункинский район»;

- Петропавловская детская библиотека МБУ «Централизованная библиотечная система» муниципального образования «Джидинский район».



По направлению «Музейное дело»

- Музей-усадьба Исая Калашникова, подразделение МБУК «Центр сохранения развития национальных культур «Малая Родина» МО «Мухоршибирский район».



По итогам 2022 года лучшими работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений признаны:



Направление «Культурно-досуговое учреждение»

- Светлана Василевская, заведующая Краснояровским сельским домом культуры муниципального бюджетного учреждения «Культура и туризм» (муниципального образования «Иволгинский район»);

- Татьяна Белоусова, культорганизатор муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр» (муниципального образования «Тарбагатайский район»);

- Оюна Шойбонова, директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Районный координационный центр народного творчества» (муниципального образования «Хоринский район»);

- Сусанна Чернинова, режиссёр народного фольклорного ансамбля «Аялга» муниципального бюджетного учреждения «Районный центр культуры и творчества» (муниципального образования «Закаменский район»);

- Чингис Гонжапов, заведующий Эдэрмэгским сельским домом культуры Муниципального бюджетного учреждения культуры «Районный дом культуры «Одон» (муниципального образования «Кижингинский район»);

- Инна Ягдуева, заведующая Толтойского СДК муниципального бюджетного учреждения культуры «Районный культурно-досуговый центр» (муниципального образования «Тункинский район»).



Направление «Библиотечное дело»

- Людмила Богун, заведующий муниципального бюджетного учреждения культуры «Витимская сельская библиотека» (муниципального образования «Баунтовский эвенкийский район»);

- Новелла Будаева, заведующий детской библиотекой муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» муниципального образования «Окинский район»;

- Марина Ефремова, библиотекарь Новодесятниковской сельской библиотеки муниципального бюджетного учреждения «Кяхтинская централизованная библиотечная сеть»;

- Наталья Сультимова, главный библиограф Хоринской центральной межпоселенческой библиотеки им. Дамбы Жалсараева муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» муниципального образования «Хоринский район;

- Долсон Цыдыпова, заведующий Сосново-Озерской модельной детской библиотекой муниципального бюджетного учреждения культуры «Еравнинская централизованная библиотечная система».

- Любовь Раднаева, методист по работе с детьми муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно-досуговый и методический центр» (муниципального образования «Курумканский район»).



Итоги ежегодного конкурса «Лучший архивный отдел муниципального образования Республики Бурятия».



Благодарность за участие в конкурсе вручаются:

- Сектору по делам архивов администрации муниципального образования «Мухоршибирский район»;

- Отделу районного архива администрации муниципального образования «Тарбагатайский район».



Призовые места в конкурсе «Лучший архивный отдел (архив) муниципального образования Республики Бурятия»:

3 место присуждается – архивному отделу администрации муниципального образования «Закаменский район».

2 место присуждается - архивному отделу администрации муниципального образования «Иволгинский район»;

1 место присуждается - архивному отделу администрации муниципального образования «Заиграевский район».



За большой вклад в развитие культуры и искусства республики и получившие широкое общественное признание в 2022 году удостоена занесения в Книгу почёта министерства культуры Республики Бурятия:

- Любовь Леонтьева, ветеран колледжа искусств им. П.И.Чайковского, преподаватель музыкально-теоретических дисциплин детской школы искусств им. Б.Ямпилова.



Итоги республиканского конкурса «Территория социального партнёрства», посвящённого 100-летию образования Республики Бурятия и Году укрепления и развития социального партнёрства.



В I категории (с количеством работников до 50 чел.):

- Кижингинская детская школа искусств им. Жигжита Батуева;

- Бурятская государственная филармония;

- Культурно-досуговый центр «Заречный» г. Улан-Удэ.



Победителями во II категории (с количеством работников свыше 100 чел.) стали:

- Национальная библиотека Республики Бурятия;

- Отдел культуры МО «Курумканский район»;

- Централизованная библиотечная система г. Улан-Удэ.



Награждаются Дипломами за участие и денежными премиями:

- Отдел культуры МО «Еравнинский район»;

- Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова.



За большой вклад в развитие культуры почётной грамотой правительства Республики Бурятия награждаются:

- Виталий Артемьев, заведующий декорационным цехом Государственного русского драматического театра имени Н.А. Бестужева;

- Наталья Балсунаева, исполнительного директора Бурятской государственной филармонии;

- Елена Гарипова, заведующая Харашибирским филиалом муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр сохранения национальных культур «Малая Родина» Мухоршибирского района.



За большой вклад в развитие культуры, многолетнюю плодотворную работу почётной грамотой Республики Бурятия награждается:

- Аюна Гуруева, заведующая сектором по работе с муниципальными, ведомственными и общественными музеями Национального музея Республики Бурятия;

- Николай Доржиев, осветитель Бурятского республиканского театра кукол «Ульгэр»;

- Светлана Нечепай, заместитель директора по художественно-массовой работе муниципального автономного учреждения культурно-досугового центра «Рассвет» города Улан-Удэ;

- Наталья Уланова, художественный руководитель Бурятской государственной филармонии;

- Дугарма Хубитуева, главный хранитель музейных предметов национального музея Республики Бурятия.



Звание «Почётный наставник» присвоено:

- Лире Даниловой, концертмейстеру Бурятского республиканского хореографического колледжа имени Л.П.Сахьяновой и П.Т.Абашеева.



Почётное звание «Заслуженный работник культуры Республики Бурятия» присуждается:

- Евгении Даржаевой, заведующей Жемчугской сельской библиотекой муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система муниципального образования «Тункинский район»;

- Николаю Емонакову, главе МО «Иволгинский район»;

- Елене Перовой, ректору федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Восточно-Сибирский государственный институт культуры»;

- Зинаиде Улахановой, начальнику отдела по организации зрителей автономного учреждения культуры Республики Бурятия «Бурятский республиканский театр кукол «Ульгэр»;

- Евгении Рампиловой, Алтайский филиал МАУДО «Кяхтинская детская школа искусств»;

- Александре Захаровой, заведующей художественно-постановочной частью муниципального автономного учреждения «Городской культурный центр» г. Улан-Удэ;

- Елене Севцовой, художественному руководителю муниципального бюджетного учреждения «Районный центр культуры и творчества» муниципального образования «Закаменский район».



Почётное звание «Заслуженный артист Республики Бурятия Республики Бурятия» присуждается:

- Солбону Ендонову, артисту высшей категории автономного учреждения культуры Республики Бурятия «Государственный ордена Трудового Красного Знамени Бурятский академический театр драмы имени Хоца Намсараева»;

- Булату Самбилову, артисту высшей категории автономного учреждения культуры Республики Бурятия «Государственный ордена Трудового Красного Знамени Бурятский академический театр драмы имени Хоца Намсараева»;

- Григорию Феоктистову, артисту оркестра-ведущему концертмейстеру государственного автономного учреждения культуры Республики Бурятия «Бурятский государственный ордена Ленина академический театр оперы и балета им. Г. Ц. Цыдынжапова».



Почётное звание «Заслуженный художник Республики Бурятия Республики Бурятия» присуждается:

- Анатолию Цыденову, члену Бурятского республиканского отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России».



За вклад в музыкальную культуру Республики Бурятия медалью «За заслуги перед Республикой Бурятия» награждается Вячеслав Бальжинимаев, ветеран Бурятского государственного академического театра оперы и балета им. Г.Цыдынжапова.



За высокие достижения в сохранении в развитии народного художественного творчества и традиционной культуры народов России высокое звание «Заслуженный коллектив народного творчества Российской Федерации» присвоено

- Народному этнографическому ансамблю «Судьбинушка» муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр» муниципального образования «Тарбагатайский район».



