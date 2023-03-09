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В Бурятии пройдёт VI этап кубка по ориентированию

В Бурятии пройдёт VI этап кубка по ориентированию
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Победителей и призёров наградят дипломами

12 марта в Бурятии состоится VI этап кубка республики по спортивному ориентированию на лыжах зимнего сезона 2023 года. Лыжную гонку – спринт проведут в Прибайкальском районе, в окрестностях села Турунтаево, на лыжной базе «Белая Рысь».

К участию в соревнованиях допускаются представители учебных заведений, организаций, муниципальных образований Бурятии, отдельные спортсмены. Гонка по ориентированию на лыжах в заданном направлении проводится по следующим возрастным категориям: МЖ-12, МЖ-14, МЖ-17, МЖ-21, МЖ-40, МЖ-50, МЖ-60 и старше, «Новички».

Открытие соревнований начнётся в 12:30. Старт гонки запланирован на 13:00, говорится в положении.

Возрастное ограничение: 0+.
Бурятия Прибайкальский район спортивное ориентирование спорт кубок

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