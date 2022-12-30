Осуждённая мать не успела этого сделать самостоятельно
Мать троих детей обратилась в прокуратуру Тарбагатайского района Бурятии по вопросу жилищных прав несовершеннолетних.
Установлено, что женщина отбывает наказание в местах лишения свободы. В нарушение закона на детей не выделены доли в праве собственности на жилой дом, приобретённый ею на средства материнского капитала.
- В интересах несовершеннолетних прокурор района в суд направил исковое заявление о прекращении права единоличной собственности и признании за каждым ребёнком права общей долевой собственности на жилое помещение. Тарбагатайский районный суд требования прокурора удовлетворил, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Исполнение решения суда после вступления в законную силу будет контролироваться прокуратурой района.
В Бурятии детей через суд включат в «долю» на жильё
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