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В Бурятии детей через суд включат в «долю» на жильё

В Бурятии детей через суд включат в «долю» на жильё
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Осуждённая мать не успела этого сделать самостоятельно

Мать троих детей обратилась в прокуратуру Тарбагатайского района Бурятии по вопросу жилищных прав несовершеннолетних.

Установлено, что женщина отбывает наказание в местах лишения свободы. В нарушение закона на детей не выделены доли в праве собственности на жилой дом, приобретённый ею на средства материнского капитала.

- В интересах несовершеннолетних прокурор района в суд направил исковое заявление о прекращении права единоличной собственности и признании за каждым ребёнком права общей долевой собственности на жилое помещение. Тарбагатайский районный суд требования прокурора удовлетворил, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Исполнение решения суда после вступления в законную силу будет контролироваться прокуратурой района.
прокуратура суд материнский капитал

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