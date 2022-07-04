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В Бурятии распространялся самый масштабный за год фейк

В Бурятии распространялся самый масштабный за год фейк
Общество,  Фото:управление Роспотребнадзора
Аналитики рассказали, как фейк об эпидемии холеры докатился до Бурятии

В конце апреля в соцсетях и мессенджерах стала распространяться недостоверная информация о том, что в регионах России в воде обнаружили вибрионы холеры. Аналитики проекта «Лапша» проанализировали фейк об эпидемии холеры в регионах России и рассказали, как он сформировался и распространился. При этом проект назвал фейк об эпидемии холеры самым крупным за последний год.

По данным аналитиков, на появление и развитие фейка про эпидемию холеры существенно повлияли несколько не связанных друг с другом инфоповодов.

Всё началось с инфоповода о биолабораториях США на Украине — 6 марта Минобороны сообщило, что у России есть документы, подтверждающие факты экстренного уничтожения особо опасных патогенов возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней. Первое вирусное сообщение по этой теме появилось 9 марта. Якобы бывшая жительница Мариуполя написала в соцсетях, что жителей города уже травили смертельным агрессивным вибрионом холеры, который не поддавался обычному лечению.

В Бурятии сообщения в мессенджерах о якобы эпидемии стали появляться в начале лета. 6 июня управление Роспотребнадзора по республике опровергло фейк о холере.

Как сообщают в ведомстве, в настоящее время в Бурятии случаев заражения не зарегистрировано. В соответствии с планом по санитарной охране территории и санитарно-эпидемиологическими правилами по профилактике инфекционных заболеваний осуществляется комплекс мероприятий, направленный на профилактику, уточнили в управлении.

- Управление Роспотребнадзора по республике Бурятия повторно информирует, что по результатам лабораторного мониторинга качества воды по санитарно–химическим, вирусологическим, микробиологическим показателям, случаев обнаружения возбудителей холерных вибрионов не зарегистрировано, - отмечают в пресс-службе ведомства.

Больше всего недостоверных сообщений об эпидемии холеры пришлось на конец апреля и май 2022 года. Всего фейк про эпидемию холеры увидели свыше 115 миллионов человек. При этом, как показал анализ комментариев, пользователи не особо доверяют фейкам.

Однако аналитики «Лапши» считают, что фейки о холере могут распространяться и в дальнейшем. Информация может трансформироваться и усилиться за счет новых косвенно связанных инфоповодов и дезинформирующих вбросов.

Роспотребнадзор фейк холера

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