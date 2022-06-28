Косолапых встречают возле дач, в посёлке и в городе
На севере Бурятии медведи всё чаще выходят к людям. Так, медведя видели на улице Садовая в садово-огородном товариществе «Железнодорожник» в Северо-Байкальском районе. Два тревожных сообщения поступили в течение часа на номер 112.
Сообщения передали в Бурприроднадзор и полицию. На месте уже находится охотник, сообщает «Северобайкалье-инфо.24/7»
- Будьте бдительны! – призывают местных жителей.
Другого «хозяина тайги» видели 27 июня в посёлке Нижнеангарск Северо-Байкальского района. На улице Молодёжная местные жители заметили большого медведя. В посёлок запланировали выезд полицейские, поскольку есть вероятность возвращения медведя в населённый пункт, об этом также сообщили в «Северобайкалье-инфо.24/7».
Ещё одного косолапого видели в городе Северобайкальск. В 23:00 27 июня поступило сообщение в ЕДДС от и.о. директора МП «БайкалВодоканал». Он сообщил, что на территории водозабора по улице Набережная ходит медведь, передаёт «Северобайкальск-инфо.24/7».
Информацию передали в охотнадзор и отдел МВД «Северобайкальский».
- Осмотр территории результатов не дал, медведь не обнаружен. Будьте бдительны и осторожны, - призывают местных жителей.
Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе видели медведя, который шёл вдоль трассы между сёлами Турка и Горячинск.
13 июня в городе Северобайкальск также заметили крупного медведя. Он вышел на дорогу и направлялся в сторону жилого микрорайона Заречный.
В Бурятии медведи ходят по улицам
Общество, Фото:
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