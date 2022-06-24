Медведь идёт вдоль дороги
23 июня жители Прибайкальского района Бурятии заметили медведя вблизи села Турка. Медведь шёл вдоль трассы, сообщается в группе «Прибайкалье-инфо. 24/7».
- Медведь пошёл в сторону Турки к пляжу. Это на участке «Пески» рядом со стелой «Особая экономическая зона», - пояснили очевидцы.
Кроме того, недавно видели, предположительно, этого же медведя, идущего вдоль дороги из Турки в сторону села Горячинск.
Жителей и отдыхающих просят воздержаться от походов пешком из Горячинска и обратно.
Медведя в этих популярных у туристов местах уже недавно замечали. Как сообщал «Байкал-Daily», вечером 21 июня в районе мыса Тонкий заметили медведя. Косолапый бродил всего в километре от пляжа села Горячинск.
В Бурятии медведь бродит между Туркой и Горячинском
Происшествия, Фото:
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