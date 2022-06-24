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В Бурятии медведь бродит между Туркой и Горячинском

В Бурятии медведь бродит между Туркой и Горячинском
Происшествия,  Фото:опубликовано в "Прибайкалье-инфо"
Медведь идёт вдоль дороги

23 июня жители Прибайкальского района Бурятии заметили медведя вблизи села Турка. Медведь шёл вдоль трассы, сообщается в группе «Прибайкалье-инфо. 24/7».

- Медведь пошёл в сторону Турки к пляжу. Это на участке «Пески» рядом со стелой «Особая экономическая зона», - пояснили очевидцы.

Кроме того, недавно видели, предположительно, этого же медведя, идущего вдоль дороги из Турки в сторону села Горячинск.

Жителей и отдыхающих просят воздержаться от походов пешком из Горячинска и обратно.

Медведя в этих популярных у туристов местах уже недавно замечали. Как сообщал «Байкал-Daily», вечером 21 июня в районе мыса Тонкий заметили медведя. Косолапый бродил всего в километре от пляжа села Горячинск.
медведь

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