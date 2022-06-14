Местных жителей призывают быть осторожными
Вчера, 13 июня, в городе Северобайкальск в Бурятии заметили медведя больших размеров. Косолапый вышел на дорогу в сторону микрорайона Заречный, сообщается в группе «Северобайкальск-инфо.24/7».
Очевидец сообщил информацию в Единую диспетчерскую службу. Здесь информацию передали в Бурприроднадзор.
- Будьте бдительны и осторожны, - призывают местных жителей.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в октябре 2021 года медведя видели на кладбище Северобайкальска. Тогда местных жителей просили не оставлять еду, чтобы не приманивать животных.
Ранее, летом, застрелили ещё одного медведя, который повадился ходить на кладбище.
Также на севере республики, возле золотодобывающей артели косолапые перестали бояться человека и шума работающей техники. Здесь дикие животные искали пропитание в мусорных баках.
В Бурятии возле жилого микрорайона видели большого медведя
Общество, Фото:
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