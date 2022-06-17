 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 июня

16 июня

Популярное

Теннисистка из Бурятии победила на «Парасибириаде»

Теннисистка из Бурятии победила на «Парасибириаде»
Общество,  Фото:pixabay.com
Спортсмены Иркутской области завоевали две медали соревнований по настольному теннису

Марина Сутемьева из Бурятии победила на соревнованиях по настольному теннису в рамках спортивных игр Сибирского федерального округа среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата «Парасибириада 2022». Турнир проходил с 16 по 17 июня в Иркутске.

Спортсменка стала первой среди женщин (6-10 класс). Второе место заняла Ирина Федяева (Новосибирская область), третье – Елена Степина (Красноярский край). Среди женщин (3-5 класс) золотую медаль завоевала Наталья Рябцева (Республика Хакасия), серебряным призёром турнира стала Светлана Мухтанова (Иркутская область), бронзовую награду выиграла Татьяна Голубцова (Красноярский край).

Среди мужчин (3-5 класс) победу одержал Сергей Черин (Кемеровская область), вторым стал Станислав Юлуков (Республика Алтай), замкнул тройку призёров Ричард Царев (Республика Хакасия). Среди мужчин (6-10 класс) победил Иван Курысев (Красноярский край), второй результат показал Михаил Аешин (Республика Хакасия), третье место занял Витим Чемоданов (Иркутская область).

По итогам турнира в командном зачёте победила команда Республики Хакасия, второе место – у Красноярского края. Сборная хозяев соревнований стала третьей, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
настольный теннис Бурятия Парасибириада спорт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Бурятского галериста наградили медалью
Бурятского галериста наградили медалью
Общество, 17.06.2022
В Улан-Удэ завершается Байкальская ассамблея музеев Дальнего Востока
Забайкалье нашло партнёров для газификации Читы
Забайкалье нашло партнёров для газификации Читы
Общество, 17.06.2022
Печное отопление частного сектора заменят сетевым газоснабжением
На Байкале презентовали «НИИ клубники»
На Байкале презентовали «НИИ клубники»
Общество, 17.06.2022
Художники из Омска представили выставку современного искусства в Байкальске
В Гусиноозёрске построят жильё для жителей аварийных домов
В Гусиноозёрске построят жильё для жителей аварийных домов
Общество, 17.06.2022
Новые квартиры получат более 200 человек
Теннисистка из Бурятии победила на «Парасибириаде»
Теннисистка из Бурятии победила на «Парасибириаде»
Общество, 17.06.2022
Спортсмены Иркутской области завоевали две медали соревнований по настольному теннису
В Этнографическом музее Улан-Удэ родился ячёнок
В Этнографическом музее Улан-Удэ родился ячёнок
Общество, 17.06.2022
Детёныш пока не отходит от своей родительницы
В Бурятии объявлено штормовое предупреждение
В Бурятии объявлено штормовое предупреждение
Общество, 17.06.2022
Непогода ожидается по всей республике
В Иволгинском дацане выделят отдельное место для хии-моринов
В Иволгинском дацане выделят отдельное место для хии-моринов
Общество, 17.06.2022
Развешивание священных флажков на деревьях останется в прошлом
В Бурятии после дождей затруднено движение на трёх участках дороги
В Бурятии после дождей затруднено движение на трёх участках дороги
Общество, 17.06.2022
Ограничено движение для большегрузного и легкового транспорта
Жители Бурятии могут выиграть поездку на Байкал
Жители Бурятии могут выиграть поездку на Байкал
Общество, 17.06.2022
Горсовет Улан-Удэ представил новый медиапроект
В МВД Бурятии наградили отличившихся сотрудников
В МВД Бурятии наградили отличившихся сотрудников
Общество, 17.06.2022
Публичное поощрение зависит не от должности, звания и выслуги лет, а от личных достижений в службе
В Бурятии объяснили, почему потерявшие страх медведи выходят к людям
В Бурятии объяснили, почему потерявшие страх медведи выходят к людям
Общество, 17.06.2022
В республике живут почти шесть тысяч медведей, что, как поясняют специалисты, не так уж и много
В Бурятии подорожает электричество
В Бурятии подорожает электричество
Общество, 17.06.2022
С 1 июля вырастет тариф на электроэнергию
В День города в Улан-Удэ возможна гроза
В День города в Улан-Удэ возможна гроза
Общество, 17.06.2022
Синоптики сообщили, какой будет погода на День города 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^