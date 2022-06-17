Теннисистка из Бурятии победила на «Парасибириаде»

Спортсмены Иркутской области завоевали две медали соревнований по настольному теннису



Марина Сутемьева из Бурятии победила на соревнованиях по настольному теннису в рамках спортивных игр Сибирского федерального округа среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата «Парасибириада 2022». Турнир проходил с 16 по 17 июня в Иркутске.



Спортсменка стала первой среди женщин (6-10 класс). Второе место заняла Ирина Федяева (Новосибирская область), третье – Елена Степина (Красноярский край). Среди женщин (3-5 класс) золотую медаль завоевала Наталья Рябцева (Республика Хакасия), серебряным призёром турнира стала Светлана Мухтанова (Иркутская область), бронзовую награду выиграла Татьяна Голубцова (Красноярский край).



Среди мужчин (3-5 класс) победу одержал Сергей Черин (Кемеровская область), вторым стал Станислав Юлуков (Республика Алтай), замкнул тройку призёров Ричард Царев (Республика Хакасия). Среди мужчин (6-10 класс) победил Иван Курысев (Красноярский край), второй результат показал Михаил Аешин (Республика Хакасия), третье место занял Витим Чемоданов (Иркутская область).



По итогам турнира в командном зачёте победила команда Республики Хакасия, второе место – у Красноярского края. Сборная хозяев соревнований стала третьей, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

