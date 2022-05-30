 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

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В Улан-Удэ днём до +20 градусов

В Улан-Удэ днём до +20 градусов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
По республике местами кратковременные дожди

По данным Бурятского гидрометцентра, 30 мая по республике: переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днём местами кратковременные дожди, в горах севера с мокрым снегом. Ветер западный 7-12, днем в отдельных районах 15-18 м/с. Температура ночью 0, +5, местами -2,-7, днём +18, +23, местами +10, +15.

В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер западный ночью 6-11, днём 8-13 м/с. Температура ночью +2, +4, днём +18, +20.



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