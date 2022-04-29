Жителей Бурятии просят пройти ревакцинацию и вакцинацию на майских праздниках

Пункты вакцинации в Улан-Удэ:





1)ТРЦ «Форум» - пн-вс с 11.00-17.00, без перерыва. 1 и 9 мая - выходные

2) Пункт по ул. Кабанская, 13Б/1, пн-пт с 10.00-16.00, перерыв с 12.00-12.30 (в майские праздники не работает)



Городская поликлиника №2

3) Прививочный пункт на Бульваре Карла Маркса, 12, кабинет № 237, пн-пт с 8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00, сб – с 9.00 до 12.00. 30 апреля, 3,7,10 мая – с 8.00 до 13.00.



Городская поликлиника №3

4) Пункт на проспекте Строителей, 46а ст1, пн-пт с 10.30 до 19.00, перерыв с 13.00 до 13.30, сб-вс с 10.00 до 14.00. 30 апреля, 3,7,10 мая - с 09.00-14.00



Городская поликлиника №6

5) ТЦ «Сагаан Морин», пн-пт с 10.00 до 18.00, перерыв с 12.00 до 12.30, сб-вс с 10.00 до 15.00. 30 апреля, 3, 7, 10 мая – с 10.00 до 15.00.



При себе иметь полис, паспорт, СНИЛС



Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста



Пройдите вакцинацию – защитите себя и близких от опасных осложнений!



3) Прививочный пункт на Бульваре Карла Маркса, 12, кабинет № 237, пн-пт с 8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00, сб – с 9.00 до 12.00. 30 апреля, 3,7,10 мая – с 8.00 до 13.00. 1)ТРЦ «Форум» - пн-вс с 11.00-17.00, без перерыва. 1 и 9 мая - выходные2) Пункт по ул. Кабанская, 13Б/1, пн-пт с 10.00-16.00, перерыв с 12.00-12.30 (в майские праздники не работает)

Глава минздрава РФ Михаил Мурашко не исключает риск новой волны коронавируса в стране, он порекомендовал россиянам пройти ревакцинацию и вакцинацию против COVID-19 во время майских праздников. Сейчас в период затишья между волнами коронавируса иммунитет после прививки сможет выработаться в относительно благоприятных эпидемиологических условиях.Если у вас подошёл срок ревакцинации, поставьте прививку без промедления, призывают медики. Вакцинироваться можно и кормящим мамам, так вы защитите себя и ребёнка от тяжёлого течения коронавируса и опасных осложнений. О том, как коронавирус влияет на незащищенный организм, рассказывает врач-профилактолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Елена Корсун.Прежде всего, под прицелом вируса находятся сосуды, а вместе с ними самые разные органы и системы организма. Сейчас уже известно: вирус может активно размножаться и в клетках сердечной ткани, и в почках, и в эндотелии, выстилающем внутреннюю поверхность сосудов, что приводит к тромбозам, и в плаценте, что иногда грозит невынашиванием беременности. Многообразны при COVID-19 и различные поражения центральной нервной системы - вплоть до проявления энцефалопатии и энцефалита, связанного с воспалением головного мозга.При этом последствия коронавирусной инфекции не менее опасны, чем сама инфекция. Если упустить их развитие, они могут привести к серьёзным осложнениям. Доказано, что у пациентов, перенёсших коронавирусную инфекцию, гораздо чаще, чем в целом в популяции, возникают сердечно-сосудистые риски (инфаркты, инсульты, тромбоэмболия). Эта опасность максимальна в ближайшие 2-3 месяца после болезни.Особенно опасны сочетания хронических заболеваний и COVID-19. Так, у людей с заболеваниями сердца и сосудов коронавирус может спровоцировать развитие аритмий, декомпенсацию сердечной деятельности и даже возникновение инфаркта миокарда, инсульта. Еще один типичный симптом у переболевших COVID-19 - длительные сбои иммунитета.Сейчас всё большое внимание уделяется постковидному синдрому, при котором наблюдаются нарушения когнитивных функций: быстроты реакции, внимания, памяти, которые описывают как «мозговой туман». Тот, кто переболел ковидом, ощутил это на себе. Также распространены такие последствия, как потеря вкуса и обоняния. Возможно, это не столь опасно, но ухудшает качество жизни, и мы все еще не знаем, как с этим бороться.Причем многие последствия наблюдаются у пациентов, которые, казалось, легко перенесли коронавирусную инфекцию. Поздние миокардиты, нарушение функции почек, артриты, депрессии и другие осложнения наблюдаются даже у них.Реабилитация COVID-пациентов – одна из важных задач на сегодня. Именно поэтому в нашей стране проводится углубленная диспансеризация лиц, перенесших COVID-19, для выявления и предотвращения осложнений.Сейчас лучшее время заняться своим здоровьем и пройти углубленную диспансеризацию и диспансеризацию. И пока эпидемиологическая обстановка позволяет проходить обследования, пользуйтесь этой возможностью. Пройти обследования можно во всех поликлиниках и ЦРБ по месту прикрепления, предварительно нужно записаться через Госуслуги или колл-центры поликлиник. Углубленную диспансеризацию можно пройти через два месяца после перенесенного заболевания.Минимизировать последствия COVID-19 можно, если вовремя привиться. Мы можем утверждать, что вакцинация защищает от тяжелого течения заболевания, осложнений и смерти.Хочется отметить ещё один очень важный момент, оказывающий огромное влияние на ход эпидемии - это мутации вируса. Возможность к мутациям у вируса возникает тогда, когда он долго находится в организме и пытается бороться с иммунной системой. Вакцинация может предотвратить мутации вируса. Когда вирус попадает в организм, имеющий антитела, иммунная система быстрее реагирует на врага, и он не успевает мутировать. Медленные темпы чреваты не только появлением новых мутаций COVID-19, но и очередными вспышками инфекции.Некоторые люди ошибочно считают, что вакцинация бесполезна, считая, что она бессильна против новых штаммов коронавируса. На самом деле это не так. Вакцина содержит фрагменты вирусных белков, которые вызывают иммунитет ко всем вариантам инфекции. Участки, которые меняются в самом вирусе, не играют большой роли в образовании иммунного ответа, так как вакцина формирует антитела не на эти отдельные участки молекулы, а на структуры. Поэтому небольшие изменения в отдельных кусочках белка не влияют на эффективность препарата.Прививочные пункты при поликлиниках и в мобильных пунктах продолжают свою работу и во время майских праздников и приглашают пройти вакцинацию.