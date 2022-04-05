Заболеваемость COVID-19 в республике вновь снизилась
В Бурятии за минувшие сутки коронавирус выявили у 65 человек.
Это на 18 меньше, чем днём. Так, позавчера было зарегистрировано 83 новых больных, до этого шесть дней суточный прирост был выше 70 и 80 заражённых.
Показатель чуть выше 60-ти ранее был ровно неделю: 28 марта ковид подтвердили у 61 жителя. Прежде столько невысокие цифры фиксировали давно, ещё в мае 2021 года.
Общее число случаев заражений коронавирусом в Бурятии достигло 134 776. Из них 44% (59 581) приходится на жителей Улан-Удэ.
Умер за пандемию 2971 житель Бурятии, заболевший коронавирусом.
Накануне скончался один больной COVID-19. Отметим, позавчера умерли три человека, а до этого три дня фиксировали по одному летальному исходу ежедневно.
На утро 5 апреля в стационарах получают лечение 272 пациента с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. За предыдущие сутки госпитализировано 26 человек.
54 пациента лежат в отделениях реанимации, из них 15 – на ИВЛ.
На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 647 человек (+56 за сутки).
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце прошлой недели в Бурятии отменили масочный режим для сотрудников в производственных цехах, залах обслуживания, кабинетах, служебных помещениях в организациях всех форм собственности. При этом расширен список мест, где масочный режим сохраняется. Согласно указу главы, маски также необходимо надевать на железнодорожных и автовокзалах.
Ещё 65 жителей Бурятии заболели коронавирусом
Общество, Фото:
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