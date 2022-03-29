В Бурятии впервые с прошлой весны выявили менее 70 заболевших ковидом

Прежде такие показатели были только в мае 2021 года
В Бурятии продолжается резкое падение COVID-19. За минувшие сутки коронавирус выявили всего у 61 человека. Для сравнения, неделю назад суточный прирост был более 200 заражённых, а три недели назад – более 600.
Нынешний же показатель – всего 61 заболевший за сутки – минимальный за очень долгое время. Прежде такие цифры были только в конце мая 2021 года. В июне-июле же в Бурятии была третья волна коронавируса (доходило до более чем 300 больных ежедневно). Осенью регистрировали более 100 и более 200 случаев заражения. Ну а в январе 2022 года Бурятия пережила омикрон-волну с её огромным приростом больных (рекордом остаётся 1634 заболевших за сутки). В последние дни же ситуация улучшается буквально на глазах.
Общее число случаев заражений коронавирусом в Бурятии достигло 134 231. Из них 44% (59 402) приходится на жителей Улан-Удэ.
С начала пандемии коронавирус унёс жизни 2962 жителей Бурятии.
Накануне скончался один больной ковидом (он был пожилого возраста). Отметим, число летальных исходов также в последнее время сократилось: так, позавчера также была одна смерть.
На утро 29 марта в стационарах лечатся 346 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. Госпитализированных больных становится меньше с каждым днём.
За предыдущие сутки госпитализировано 27 человек.
В отделениях реанимации находится 63 человека, из них на ИВЛ – 18.
На амбулаторном лечении и наблюдении – 914 человек (за сутки таких больных стало меньше на 90).
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии отменили антиковидные ограничения в школах и летних лагерях. Школьники смогут учиться в разных кабинетах, а лагеря этим летом заполнят на 100%. Накануне ситуацию прокомментировал главный санврач Сергей Ханхареев.
К слову, пандемия коронавируса, длящаяся два года, вероятно, повлияла на рост в Бурятии заболеваемости туберкулёзом. Среди детей заболеваемость выросла на 40%. Всё потому, что при коронавирусе поражаются лёгкие, а именно там находится туберкулёзная палочка, которая в случае поражения лёгочной ткани «просыпается».
В Бурятии впервые с прошлой весны выявили менее 70 заболевших ковидом
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