 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 марта

28 марта

Популярное

В Бурятии впервые с прошлой весны выявили менее 70 заболевших ковидом

В Бурятии впервые с прошлой весны выявили менее 70 заболевших ковидом
Общество, 
Прежде такие показатели были только в мае 2021 года

В Бурятии продолжается резкое падение COVID-19. За минувшие сутки коронавирус выявили всего у 61 человека. Для сравнения, неделю назад суточный прирост был более 200 заражённых, а три недели назад – более 600.

Нынешний же показатель – всего 61 заболевший за сутки – минимальный за очень долгое время. Прежде такие цифры были только в конце мая 2021 года. В июне-июле же в Бурятии была третья волна коронавируса (доходило до более чем 300 больных ежедневно). Осенью регистрировали более 100 и более 200 случаев заражения. Ну а в январе 2022 года Бурятия пережила омикрон-волну с её огромным приростом больных (рекордом остаётся 1634 заболевших за сутки). В последние дни же ситуация улучшается буквально на глазах.

Общее число случаев заражений коронавирусом в Бурятии достигло 134 231. Из них 44% (59 402) приходится на жителей Улан-Удэ.

С начала пандемии коронавирус унёс жизни 2962 жителей Бурятии.

Накануне скончался один больной ковидом (он был пожилого возраста). Отметим, число летальных исходов также в последнее время сократилось: так, позавчера также была одна смерть.

На утро 29 марта в стационарах лечатся 346 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. Госпитализированных больных становится меньше с каждым днём.

За предыдущие сутки госпитализировано 27 человек.

В отделениях реанимации находится 63 человека, из них на ИВЛ – 18.

На амбулаторном лечении и наблюдении – 914 человек (за сутки таких больных стало меньше на 90).

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии отменили антиковидные ограничения в школах и летних лагерях. Школьники смогут учиться в разных кабинетах, а лагеря этим летом заполнят на 100%. Накануне ситуацию прокомментировал главный санврач Сергей Ханхареев.

К слову, пандемия коронавируса, длящаяся два года, вероятно, повлияла на рост в Бурятии заболеваемости туберкулёзом. Среди детей заболеваемость выросла на 40%. Всё потому, что при коронавирусе поражаются лёгкие, а именно там находится туберкулёзная палочка, которая в случае поражения лёгочной ткани «просыпается».

коронавирус профилактика

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии впервые с прошлой весны выявили менее 70 заболевших ковидом
В Бурятии впервые с прошлой весны выявили менее 70 заболевших ковидом
Общество, 29.03.2022
Прежде такие показатели были только в мае 2021 года
Жителям Бурятии рассказали, как рассчитать среднедушевой доход семьи
Жителям Бурятии рассказали, как рассчитать среднедушевой доход семьи
Общество, 29.03.2022
В пенсионном фонде ответили на актуальный вопрос

Аграрии Бурятии хотят увеличить собственное производство овощей
Аграрии Бурятии хотят увеличить собственное производство овощей
Общество, 29.03.2022
Круглогодичные теплицы позволят снизить зависимость от импортных овощей
В Улан-Удэ вручную отмывают светофоры
В Улан-Удэ вручную отмывают светофоры
Общество, 29.03.2022
В Улан-Удэ полным ходом идёт мойка пешеходных светофоров
Замминистра просвещения РФ: «Бурятия находится в авангарде по реализации проектов образования»
Замминистра просвещения РФ: «Бурятия находится в авангарде по реализации проектов образования»
Общество, 29.03.2022
В республике в последние годы эффективно развивается сфера образования
В Бурятии до конца года построят десять новых школ
В Бурятии до конца года построят десять новых школ
Общество, 29.03.2022
Новые школы появятся в Улан-Удэ и пригороде
В улан-удэнской колонии осуждённых не обеспечивали спецодеждой
В улан-удэнской колонии осуждённых не обеспечивали спецодеждой
Общество, 29.03.2022
Прокурорская проверка выявила нарушения 
Забайкалье примет фестиваль «По следам Чингисхана»
Забайкалье примет фестиваль «По следам Чингисхана»
Общество, 29.03.2022
На Арее проведут фестиваль народного художественного творчества
В Иркутске состоится первенство России по хоккею с мячом
В Иркутске состоится первенство России по хоккею с мячом
Общество, 29.03.2022
Турнир проведут среди младших юношей
В Улан-Удэ похолодает до нуля градусов днём
В Улан-Удэ похолодает до нуля градусов днём
Общество, 29.03.2022
В республике ветреная погода 
В Бурятии стартовал чемпионат по чтению среди старшеклассников
В Бурятии стартовал чемпионат по чтению среди старшеклассников
Общество, 28.03.2022
Республиканский финал пройдёт в конце апреля
В Забайкалье завершился чемпионат по разбиванию хребтовой кости
В Забайкалье завершился чемпионат по разбиванию хребтовой кости
Общество, 28.03.2022
Обладателем главного приза стал догоец Баяр Жаргалов
На Дальнем Востоке проходит военный конкурс «Авиадартс-2022»
На Дальнем Востоке проходит военный конкурс «Авиадартс-2022»
Общество, 28.03.2022
В войсках ВВО проводится отборочный этап конкурса лётных экипажей
В Улан-Удэ открылась выставка «Рыцарь Байкала»
В Улан-Удэ открылась выставка «Рыцарь Байкала»
Общество, 28.03.2022
Григорий Галазий посвятил защите и изучению озера Байкал всю свою жизнь
В Забайкалье откроют пункты пропуска с Монголией
В Забайкалье откроют пункты пропуска с Монголией
Общество, 28.03.2022
Жители края смогут приехать в соседнюю страну с 30 марта

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^