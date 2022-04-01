Бурятия примет межрегиональный чемпионат табунщиков

Соревнования проведут в Тункинском районе
В Бурятии с 10 по 12 июня пройдёт межрегиональный чемпионат табунщиков «Буряад мориной соло». Соревнования по национальным видам спорта состоятся в селе Толтой Тункинского района.
К участию приглашаются российские спортсмены от 18 лет и старше. В конных скачках возможно участие без ограничения возраста. Все участники должны быть одеты в национальную бурятскую одежду (малгай, дэгэл, гутал и бэhэ).
В спортивную программу чемпионата включены: конные скачки, конкурс «Эрэ хyнэй эрдэни». В конкурсной программе принимают участие команды в составе 5 человек. Возраст участников конкурсной программы 18 лет и старше.
Соревнования проводятся по следующей программе:
Конные скачки
1. Скачки для лошадей двух лет бурятской и забайкальской пород – дистанция 1600 метров.
2. Заезд для лошадей полукровных и чистокровных пород «Рысь под седлом» – дистанция 2000 метров.
3. Заезд для лошадей полукровных и чистокровных пород «Галоп» – дистанция 2000 метров.
4. Заезд для лошадей 3-х лет и старше бурятской и забайкальской пород – дистанция 15000 метров – абсолютное первенство.
Командное первенство в конкурсной программе «Эрэ хyyнэй эрдэни»
1. «Мори гоёлго» – конкурс конного убранства и исполнение хвалебной песни коню «Мориной соло». Наивысший балл присуждается исполнителю за если конь заплачет или прослезится.
2. «Урга шyypэхэ» – поднятие ловчего шеста с земли. Упражнение считается выполненным при подборе ловчего шеста с земли и удержание его в руке до конца дистанции. Наивысший бал присуждается за выполнение упражнения за максимально короткое время.
3. «Моритой харбалга» – конная стрельба из лука. Упражнение считается выполненным при поражении трёх мишеней за максимально короткое время.
4. «Морин дээрэ бyхэ барилдаан» – борьба на лошадях. Наивысший бал присуждается спортсмену, свалившего с коня противника за максимально короткое время.
5. «Мори бугууляар барижа yрээ унаха» - ловля коня арканом и объездка лошади. Коня ловят арканом, затем на него надевается узда и усаживается всадник. Допускается принятие участие в состязании всех пяти участников команды.
Также пройдут мастер-классы по национальным видам спорта и интерактивные площадки для зрителей: «Ташуур гyрэхэ» - плетение кнута, нагайки; «Хазаар хадхаха» – плетение узды; «Сээр хухалха», «hур харбалга», «Шагай наадан», «Тэбэк», «Хорло», «Ташуур буляалдаха» и т.д.
- Победители и призёры в личном первенстве, в командном первенстве награждаются медалями, дипломами и ценными призами. Абсолютный победитель награждается кубком, грамотой и ценным призом, - сообщается в положении о чемпионате.
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Бурятия примет межрегиональный чемпионат табунщиков
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