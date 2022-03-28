«Мина замедленного действия»: В Бурятии стали чаще болеть туберкулёзом

На рост заболеваемости туберкулёзом повлияла в том числе пандемия коронавируса



В Бурятии по итогам 2021 года зафиксирован рост заболеваемости туберкулёзом примерно на 5%. За год туберкулёз выявили у 380 жителей.



- В мире заболевают туберкулёзом порядка 10 млн человек, 1-2 млн умирают. По итогам 2021 года в нашей стране было зарегистрировано около 45 тысяч случаев заболевания туберкулёзом. А в нашей республике заболели 380 человек, из них 17 детей, - сообщила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.



Медиков беспокоит рост заболеваемости, ведь до этого показатели снижались несколько лет.



- Рост незначительный, всего на 5%, но всё равно это вызывает определённые опасения. А вот среди детей этот рост значительно больше – на целых 40%, - отметила Евгения Лудупова.



Глава минздрава Бурятии пояснила, что жители стали чаще болеть туберкулёзом в том числе из-за пандемии COVID-19. При коронавирусе поражаются лёгкие, а именно там находится туберкулёзная палочка. Когда человек абсолютно здоров, даже если он является носителем инфекции, он может и не заболеть. Но в случае поражения лёгочной ткани туберкулёзная палочка «просыпается».



При этом смертность от туберкулёза в Бурятии снизилась на 10%.



- Несмотря на рост заболеваемости, у нас число профилактических осмотров находится на высоком уровне. Спасибо гражданам за ответственное отношение к своему здоровью, за своевременное прохождение флюорографии. Наши специалисты в этом году добились снижения смертности от туберкулёза на 10%, потому что выявляют болезнь на ранней стадии, - сообщила Елена Кузьмина.



- Рост заболеваемости чётко связан с прохождением флюороосмотров. Не стоит забывать, что туберкулёз – это мина замедленного действия. Те, кто не проверился в 2020 году, всё ещё сейчас будут давать заболеваемость. Лечение - это очень трудоёмкий процесс. Лечение дорогое, - добавил главный врач республиканского противотуберкулёзного диспансера Валерий Кожевников.



Как сообщал «Байкал Daily», в Улан-Удэ 24 и 25 марта работали передвижные точки прохождения флюорографии. Посетить пункты мог любой желающий бесплатно. Главный внештатный фтизиатр минздрава Бурятии Андрей Доржиев сегодня сообщил, что за эти дни флюорографию прошли 770 человек. Из них 12 человек были отправлены на дополнительное обследование, так как, возможно, они больны.



- Это здорово, что у наших людей активная позиция, когда мы делаем такие флюороосмотров, население ходит на них. Наша задача – сейчас сделать всё, чтобы выявление туберкулёза было ранним. Он излечим. Для нас принципиально важно не запустить болезнь, не находить тяжелые формы. Так что главная профилактика – это прохождение флюорографии, - закончил Андрей Доржиев.



Ежегодно 24 марта проводится Всемирный день борьбы с туберкулёзом.



Туберкулёз - одно из древнейших заболеваний. Часто вспышки болезни фиксируются после социальных потрясений, войн, голода, безработицы, социальной нестабильности. Ежегодно туберкулёз убивает больше взрослых людей, чем любая другая инфекция.



Ежегодное своевременное обследование лёгких (флюорография лёгких) позволяет выявить злокачественную опухоль или туберкулёз ещё на ранней стадии, когда симптомы заболевания не проявляются и диагностика болезни затруднительна.



Для прохождения флюороосмотра необходимо прийти в свою поликлинику с паспортом. Предварительная запись на флюорографию не требуется.

