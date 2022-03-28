 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 марта

27 марта

Популярное

«Мина замедленного действия»: В Бурятии стали чаще болеть туберкулёзом

«Мина замедленного действия»: В Бурятии стали чаще болеть туберкулёзом
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На рост заболеваемости туберкулёзом повлияла в том числе пандемия коронавируса

В Бурятии по итогам 2021 года зафиксирован рост заболеваемости туберкулёзом примерно на 5%. За год туберкулёз выявили у 380 жителей.

- В мире заболевают туберкулёзом порядка 10 млн человек, 1-2 млн умирают. По итогам 2021 года в нашей стране было зарегистрировано около 45 тысяч случаев заболевания туберкулёзом. А в нашей республике заболели 380 человек, из них 17 детей, - сообщила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.

Медиков беспокоит рост заболеваемости, ведь до этого показатели снижались несколько лет.

- Рост незначительный, всего на 5%, но всё равно это вызывает определённые опасения. А вот среди детей этот рост значительно больше – на целых 40%, - отметила Евгения Лудупова.

Глава минздрава Бурятии пояснила, что жители стали чаще болеть туберкулёзом в том числе из-за пандемии COVID-19. При коронавирусе поражаются лёгкие, а именно там находится туберкулёзная палочка. Когда человек абсолютно здоров, даже если он является носителем инфекции, он может и не заболеть. Но в случае поражения лёгочной ткани туберкулёзная палочка «просыпается».

При этом смертность от туберкулёза в Бурятии снизилась на 10%.

- Несмотря на рост заболеваемости, у нас число профилактических осмотров находится на высоком уровне. Спасибо гражданам за ответственное отношение к своему здоровью, за своевременное прохождение флюорографии. Наши специалисты в этом году добились снижения смертности от туберкулёза на 10%, потому что выявляют болезнь на ранней стадии, - сообщила Елена Кузьмина.

- Рост заболеваемости чётко связан с прохождением флюороосмотров. Не стоит забывать, что туберкулёз – это мина замедленного действия. Те, кто не проверился в 2020 году, всё ещё сейчас будут давать заболеваемость. Лечение - это очень трудоёмкий процесс. Лечение дорогое, - добавил главный врач республиканского противотуберкулёзного диспансера Валерий Кожевников.

Как сообщал «Байкал Daily», в Улан-Удэ 24 и 25 марта работали передвижные точки прохождения флюорографии. Посетить пункты мог любой желающий бесплатно. Главный внештатный фтизиатр минздрава Бурятии Андрей Доржиев сегодня сообщил, что за эти дни флюорографию прошли 770 человек. Из них 12 человек были отправлены на дополнительное обследование, так как, возможно, они больны.

- Это здорово, что у наших людей активная позиция, когда мы делаем такие флюороосмотров, население ходит на них. Наша задача – сейчас сделать всё, чтобы выявление туберкулёза было ранним. Он излечим. Для нас принципиально важно не запустить болезнь, не находить тяжелые формы. Так что главная профилактика – это прохождение флюорографии, - закончил Андрей Доржиев.

Ежегодно 24 марта проводится Всемирный день борьбы с туберкулёзом.

Туберкулёз - одно из древнейших заболеваний. Часто вспышки болезни фиксируются после социальных потрясений, войн, голода, безработицы, социальной нестабильности. Ежегодно туберкулёз убивает больше взрослых людей, чем любая другая инфекция.

Ежегодное своевременное обследование лёгких (флюорография лёгких) позволяет выявить злокачественную опухоль или туберкулёз ещё на ранней стадии, когда симптомы заболевания не проявляются и диагностика болезни затруднительна.

Для прохождения флюороосмотра необходимо прийти в свою поликлинику с паспортом. Предварительная запись на флюорографию не требуется.
туберкулез

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На Урале снесли единственный буддийский храм
На Урале снесли единственный буддийский храм
Общество, 28.03.2022
В Свердловской области разрушили буддийский комплекс «Шедруб Линг»
«Мина замедленного действия»: В Бурятии стали чаще болеть туберкулёзом
«Мина замедленного действия»: В Бурятии стали чаще болеть туберкулёзом
Общество, 28.03.2022
На рост заболеваемости туберкулёзом повлияла в том числе пандемия коронавируса
Более 400 школьников Бурятии выступили на конференции «Шаг в будущее»
Более 400 школьников Бурятии выступили на конференции «Шаг в будущее»
Общество, 28.03.2022
В этом году впервые была отдельно выделена секция «Медицина»
В Бурятии активно решается проблема обманутых дольщиков
В Бурятии активно решается проблема обманутых дольщиков
Общество, 28.03.2022
В ДФО число проблемных долгостроев снизилось почти в два раза
В Иркутске состоялась первая в России конференция легальных майнеров
В Иркутске состоялась первая в России конференция легальных майнеров
Общество, 28.03.2022
Регион может стать ключевым мировым игроком в сфере финтехнологий
Художники Бурятии показали искусство монгольской каллиграфии жителям Архангельска
Художники Бурятии показали искусство монгольской каллиграфии жителям Архангельска
Общество, 28.03.2022
Там открылась выставка «Тэнгэриин бэшэг/ Небесное письмо»
На льду Байкала после туристов находят маски, трубочки и пауэрбанки
На льду Байкала после туристов находят маски, трубочки и пауэрбанки
Общество, 28.03.2022
Также гиды убрались на месте, где горели судно на воздушной подушке и внедорожник  
В Иволгинском районе Бурятии строят амбулаторию
В Иволгинском районе Бурятии строят амбулаторию
Общество, 28.03.2022
Амбулаторию строят из модульных конструкций  
В пригороде Улан-Удэ запечатлели бородатую неясыть
В пригороде Улан-Удэ запечатлели бородатую неясыть
Общество, 28.03.2022
Сова не стала долго радовать городских лесников
Бурятия и Алтайский край договариваются о сотрудничестве в животноводстве
Бурятия и Алтайский край договариваются о сотрудничестве в животноводстве
Общество, 28.03.2022
Регионы договорились о возможной поставке биопродукции и племенного скота
Улан-удэнец построил себе спальню из общего коридора
Улан-удэнец построил себе спальню из общего коридора
Общество, 28.03.2022
Незаконную перепланировку обнаружила городская жилинспекция
В Улан-Удэ до конца года построят четыре новые школы
В Улан-Удэ до конца года построят четыре новые школы
Общество, 28.03.2022
Новые школы очень нужны, так как близлежащие сильно переуплотнены
В Улан-Удэ восстановили один из спектаклей золотого фонда «Молодёжки»
В Улан-Удэ восстановили один из спектаклей золотого фонда «Молодёжки»
Общество, 28.03.2022
«Времена года» - постановка режиссёра Анатолия Баскакова
Заболеваемость COVID-19 в Бурятии рухнула до 81 случая
Заболеваемость COVID-19 в Бурятии рухнула до 81 случая
Общество, 28.03.2022
Месяц назад в республике регистрировали более 800 заболевших за сутки, сейчас – уже в десять раз меньше
В Улан-Удэ общественники нашли проблемы со складированием снега
В Улан-Удэ общественники нашли проблемы со складированием снега
Общество, 28.03.2022
Сейчас снег тает, и вода с примесями бензина, масел и других веществ может попасть в грунтовые воды

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^