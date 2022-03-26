Алексей Цыденов поблагодарил юного жителя Монголии за оказанную помощь в период пандемии COVID-19
Глава Бурятии Алексей Цыденов встретился на «Байкальской рыбалке» (0+) с 13-летним жителем Монголии, который в период пандемии COVID-19 оказал помощь жителям республики. В знак благодарности руководитель региона подарил юноше памятные часы.
- Вот он наш герой, который в первую волну ковида собрал нам помощь. Настоящий монгольский брат, который свои накопления отдал - 10 тысяч тугриков, ещё и маски сшил. От всего сердца нам отправил. Спасибо тебе большое, - поблагодарил Алексей Цыденов.
Школьник прибыл в Бурятию по личному приглашению Алексея Цыденова и стал почётным гостем «Байкальской рыбалки». По словам юного благотворителя, Байкал оказался ещё прекраснее, чем он представлял.
- Байкал очень красив. Я знал, что он прекрасен, но что настолько, я не ожидал. Однажды по телевидению показывали, как монгольских студентов возвращали домой. Глава Бурятии и бурятский народ их тепло встретили и довезли до границы. А потом по телевизору показали, что в Бурятии начал распространяться коронавирус. И я решил помочь. Попросил бабушку сшить маски, а я ей помогал, - сказал юный гость из Монголии.
Школьник прибыл в Бурятию в сопровождении своей бабушки Сэрээтэр Доед. Познавательная поездка в Россию состоялась при содействии представительства Русского дома в Улан-Баторе (представительство Россотрудничества в Монголии), а также при поддержке авиакомпании «Хунну Эйр» и организаторов детской «Байкальской рыбалки», сообщили в пресс-службе республиканского правительства.
Как сообщал «Байкал-Daily», турнир по подлёдной рыбалке уже завершился. По его итогам победа досталась команде Tornado из Улан-Удэ. Их улов – 573 гр рыбы.
Глава Бурятии подарил школьнику из Монголии памятные часы
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мужчина обещал денежный приз
Алексей Цыденов поблагодарил юного жителя Монголии за оказанную помощь в период пандемии COVID-19
Победители «Байкальской рыбалки-2022» получили «Тойоту Камри»
Мужчина предстал перед судом за ложный донос
«Этот турнир призван нас сплотить, воспитать силу духа и воли»
В турнире сыграют дети 2014 года рождения и младше
Жителей Селенгинского района приглашают на донацию
Протяжённость Прибрежной составит почти полтора километра
Традиционная подборка снимков за месяц от фотокорреспондента «Байкал-Daily» Сергея Тарасенко
Победителей наградят денежными призами
Лучшие водители примут участие в окружном этапе конкурса
Синоптики дали предварительный прогноз
Открытие соревнований состоится сегодня, 26 марта
За сутки выявили 136 больных
Молодая художница представит живописные работы и ювелирные авторские украшения