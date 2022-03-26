 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

26 марта

25 марта

Популярное

Глава Бурятии подарил школьнику из Монголии памятные часы

Глава Бурятии подарил школьнику из Монголии памятные часы
Общество,  Фото:screenshot
Алексей Цыденов поблагодарил юного жителя Монголии за оказанную помощь в период пандемии COVID-19

Глава Бурятии Алексей Цыденов встретился на «Байкальской рыбалке» (0+) с 13-летним жителем Монголии, который в период пандемии COVID-19 оказал помощь жителям республики. В знак благодарности руководитель региона подарил юноше памятные часы.

- Вот он наш герой, который в первую волну ковида собрал нам помощь. Настоящий монгольский брат, который свои накопления отдал - 10 тысяч тугриков, ещё и маски сшил. От всего сердца нам отправил. Спасибо тебе большое, - поблагодарил Алексей Цыденов.

Школьник прибыл в Бурятию по личному приглашению Алексея Цыденова и стал почётным гостем «Байкальской рыбалки». По словам юного благотворителя, Байкал оказался ещё прекраснее, чем он представлял.

- Байкал очень красив. Я знал, что он прекрасен, но что настолько, я не ожидал. Однажды по телевидению показывали, как монгольских студентов возвращали домой. Глава Бурятии и бурятский народ их тепло встретили и довезли до границы. А потом по телевизору показали, что в Бурятии начал распространяться коронавирус. И я решил помочь. Попросил бабушку сшить маски, а я ей помогал, - сказал юный гость из Монголии.

Школьник прибыл в Бурятию в сопровождении своей бабушки Сэрээтэр Доед. Познавательная поездка в Россию состоялась при содействии представительства Русского дома в Улан-Баторе (представительство Россотрудничества в Монголии), а также при поддержке авиакомпании «Хунну Эйр» и организаторов детской «Байкальской рыбалки», сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

Как сообщал «Байкал-Daily», турнир по подлёдной рыбалке уже завершился. По его итогам победа досталась команде Tornado из Улан-Удэ. Их улов – 573 гр рыбы.
глава Бурятии Монголия коронавирус профилактика

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Глава Бурятии подарил школьнику из Монголии памятные часы
Глава Бурятии подарил школьнику из Монголии памятные часы
Общество, 26.03.2022
Алексей Цыденов поблагодарил юного жителя Монголии за оказанную помощь в период пандемии COVID-19
«Байкальскую рыбалку» выиграла команда из Улан-Удэ
«Байкальскую рыбалку» выиграла команда из Улан-Удэ
Общество, 26.03.2022
Победители «Байкальской рыбалки-2022» получили «Тойоту Камри»
Житель Бурятии сам себя ударил ножом, обвинив в этом жену
Житель Бурятии сам себя ударил ножом, обвинив в этом жену
Общество, 26.03.2022
Мужчина предстал перед судом за ложный донос
В Бурятии почтили память воина-интернационалиста турниром по борьбе
В Бурятии почтили память воина-интернационалиста турниром по борьбе
Общество, 26.03.2022
«Этот турнир призван нас сплотить, воспитать силу духа и воли»
Улан-Удэ примет первенство Бурятии по шахматам
Улан-Удэ примет первенство Бурятии по шахматам
Общество, 26.03.2022
В турнире сыграют дети 2014 года рождения и младше
В Гусиноозёрске пройдут выездные Дни донора
В Гусиноозёрске пройдут выездные Дни донора
Общество, 26.03.2022
Жителей Селенгинского района приглашают на донацию
В Ангарске построят новую улицу
В Ангарске построят новую улицу
Общество, 26.03.2022
Протяжённость Прибрежной составит почти полтора километра
Прогулки по Улан-Удэ. Март 2022
Прогулки по Улан-Удэ. Март 2022
Общество, 26.03.2022
Традиционная подборка снимков за месяц от фотокорреспондента «Байкал-Daily» Сергея Тарасенко
В Улан-Удэ определят лучшую корпоративную ЗОЖ-программу
В Улан-Удэ определят лучшую корпоративную ЗОЖ-программу
Общество, 26.03.2022
Победителей наградят денежными призами
Военнослужащие Дальнего Востока готовятся к конкурсу «Военное ралли»
Военнослужащие Дальнего Востока готовятся к конкурсу «Военное ралли»
Общество, 26.03.2022
Лучшие водители примут участие в окружном этапе конкурса
Бурятию ждёт засушливый май и жаркий август
Бурятию ждёт засушливый май и жаркий август
Общество, 26.03.2022
Синоптики дали предварительный прогноз 
В Братске стартует всероссийский турнир по греко-римской борьбе
В Братске стартует всероссийский турнир по греко-римской борьбе
Общество, 26.03.2022
Открытие соревнований состоится сегодня, 26 марта
В Улан-Удэ откроется выставка Марины Бадмаевой «Лицезрея»
В Улан-Удэ откроется выставка Марины Бадмаевой «Лицезрея»
Общество, 26.03.2022
Молодая художница представит живописные работы и ювелирные авторские украшения

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^