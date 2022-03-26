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«Байкальскую рыбалку» выиграла команда из Улан-Удэ

«Байкальскую рыбалку» выиграла команда из Улан-Удэ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Победители «Байкальской рыбалки-2022» получили «Тойоту Камри»

В селе Турка Прибайкальского района Бурятии подошла к концу «Байкальская рыбалка-2022» - самый массовый турнир в стране по подлёдной ловле. Победителем признана команда Tornado из Улан-Удэ. Их улов – 573 гр рыбы. Команда-победитель уедет домой на новенькой «Тойоте Камри» 2021 года выпуска.

Вторыми стали представители Красноярска, команда «Цунами», наловившая 470 гр рыбы. Эта команда получила квадроцикл.

Замкнула тройку лучших команда «ВРК 1» из Улан-Удэ, с уловом 438 гр. Команда выиграла лодочный мотор «Ямаха».

Победителем «Детской Байкальской рыбалки» стал юный рыбак Амир, он получил квадроцикл.

В этом году участие в «Байкальской рыбалке» приняли 205 команд.

К слову, в прошлом году улов победителя турнира был больше – тогда победила команда «Бурятмяспром» из Улан-Удэ с результатом почти два килограмма рыбы.



Байкальская рыбалка

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