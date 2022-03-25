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Коронавирус в Бурятии идёт на убыль

Коронавирус в Бурятии идёт на убыль
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Суточный прирост COVID-19 упал ниже 150

В Бурятии продолжается падение заболеваемости COVID-19. За минувшие сутки ковид выявили у 143 жителей. Это на 26 меньше, чем днём.

Так, если вчера зарегистрировано 143 новых больных, позавчера их было 169, за день до этого суточный прирост впервые с первой половины января упал ниже отметки «200» (181 заболевший). На прошлой неделе же ежедневно выявляли более 200 заражённых.

За всё время в Бурятии зарегистрировано 133 850 случаев заражений COVID-19. Из них 44% (59 269) приходится на жителей Улан-Удэ.

Умерли от коронавируса 2956 жителей Бурятии.

Накануне в республике скончались три пациента с ковидом. Все трое были старше 65 лет. Отметим, позавчера было четыре летальных исхода.

На утро 25 марта в стационарах лечатся 370 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. За предыдущие сутки госпитализировано 34 человека.

В отделениях реанимации лежит 61 больной (большинство – пожилые люди), на ИВЛ – 10 человек.

Число больных, находящихся на амбулаторном лечении и наблюдении, упало ниже тысячи и сейчас составляет 946 человек.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне, 24 марта, коронавирусу в Бурятии «стукнуло» два года – именно в этот день в 2020 году выявили первого заразившегося.

Россия с 30 марта снимает ограничения на перемещение через государственную границу с Монголией. Сейчас на автомобиле через МАПП Кяхта проехать в соседнюю страну нельзя, ограничения были введены ещё в 2020 году из-за пандемии.


коронавирус профилактика

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