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Коронавирусу в Бурятии «стукнуло» ровно два года

Коронавирусу в Бурятии «стукнуло» ровно два года
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
24 марта 2020 года выявили первого заражённого

Ровно два года назад в Бурятии выявили первого больного коронавирусом. 24 марта 2020 года пришли положительные анализы из научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Новосибирска (тогда в Улан-Удэ ещё не проводили свои исследования). Вскоре появился второй положительный тест. Первые заболевшие – это супруги, которые заразились в деловой поездке в Москве.

Число больных росло, и через неделю было более восьми заражённых. В те дни жизнь в городе буквально замерла. Улицы опустели, торговые центры были закрыты, трамваи и автобусы ездили практические пустые и по расписанию выходного дня. Люди сидели по домам. Работать могли лишь жизнеобеспечивающие предприятия: аптеки, больницы, транспорт и т.п.

Указом президента страны в России был введён режим всеобщей самоизоляции. Выходить можно было только в магазины, аптеки, выносить мусор и гулять с животными.

Приостановили работу фитнес-клубы, салоны красоты, солярии, кинотеатры, общепит. Стоматологии принимали только больных с острой болью.

С увеличением числа больных медики инфекционной больницы буквально поселились на работе. Под вынужденную изоляцию попали врачи, медсёстры, санитарки, уборщицы, работники хозслужбы и пищеблока.

В начале апреля того же года была зарегистрирована первая смерть от коронавируса – умерла 73-летняя пациентка. Она скончалась в отделении реанимации и интенсивной терапии инфекционной больницы в Улан-Удэ.

В это время проводилась дезинфекция общественных территорий, а управляющим компаниям раздавали дезраствор для обработки подъездов. За ним выстраивались в очереди. Соблюдение масочного режима и ведение журналов учёта температур проверяли мобильные бригады. За нарушения наказывали штрафами.

Осенью в Бурятии объявили локдаун. Многие сферы бизнеса вновь приостановили работу на две недели.

Потом обстановка более-менее стабилизировалась. Но к лету 2021 года ситуация вновь ухудшилась. Был введён строгий двухнедельный локдаун. Жителей республики обязали носить защитные маски даже на улице. Тогда суточный прирост был около двух больных, а общее число заражённых было более 22-х тысяч.

В тоже время уже вовсю шла вакцинация против коронавируса. Первая партия вакцины поступила ещё в октябре 2020 года. Привили в первую очередь медиков, работающих в больными COVID-19.

В июне 2021 года в Бурятии появилась обязательная вакцинация для студентов, пенсионера, сотрудников большинства сфер деятеятельности. 

С октября 2021-го до марта 2022 года в Бурятии действовала система пропусков по QR-кодам. Посещение торговых центров, кафе, ресторанов, театров, фитнес-залов и многих других мест было возможно только при предъявлении этого документа о вакцинации или недавно перенесённом заболевании.

После новогодних праздников в 2022 году произошёл резкий всплеск заболеваемости коронавирусом. В республике выявили омикрон-штамм, он более заразный, хоть больные его в основном переносили в лёгкой форме. Ежесуточный прирост больных был более полутора тысяч – это были антирекордные показатели. Однако локдаун не вводился, что объяснили выработавшимся коллективным иммунитетом.

Сейчас заболеваемость идёт на убыль. Накануне суточный прирост составил 169 больных.

Общее число случаев заражения на сегодня составляет 133 707. Умерли за всё время 2953 жителей Бурятии.
коронавирус

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