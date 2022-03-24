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Жителям Бурятии откроют въезд в Монголию

Жителям Бурятии откроют въезд в Монголию
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Россия снимает ограничения, действовавшие из-за коронавируса

Россия с 30 марта снимает ограничения на перемещение через государственную границу с Монголией, а также с Казахстаном.

- С 00 часов 00 минут по московскому времени 30 марта будут сняты ограничения на въезд граждан Казахстана и Монголии в Россию и на выезд граждан России в Казахстан и Монголию через сухопутный участок границы, - сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Граница России и Монголии была закрыта ещё в 2020 году из-за пандемии коронавируса. В те дни представители Монголии винили Бурятию в слабом контроле за ковидом. В соседней стране считали, что коронавирус завозят дальнобойщики, свободно передвигающиеся по Улан-Удэ и Кяхте и везущие затем товары в Монголию.

До сих пор въехать в Монголию на автомобиле через МАПП Кяхта невозможно. Попасть в эту страну можно лишь авиарейсами. Полёты в Улан-Батор из Улан-Удэ были возобновлены в конце 2021 года и быстро стали популярными. С 19 марта пассажирские авиарейсы стали выполнять два раза в неделю вместо одного.

Монголия

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