Россия снимает ограничения, действовавшие из-за коронавируса
Россия с 30 марта снимает ограничения на перемещение через государственную границу с Монголией, а также с Казахстаном.
- С 00 часов 00 минут по московскому времени 30 марта будут сняты ограничения на въезд граждан Казахстана и Монголии в Россию и на выезд граждан России в Казахстан и Монголию через сухопутный участок границы, - сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Граница России и Монголии была закрыта ещё в 2020 году из-за пандемии коронавируса. В те дни представители Монголии винили Бурятию в слабом контроле за ковидом. В соседней стране считали, что коронавирус завозят дальнобойщики, свободно передвигающиеся по Улан-Удэ и Кяхте и везущие затем товары в Монголию.
До сих пор въехать в Монголию на автомобиле через МАПП Кяхта невозможно. Попасть в эту страну можно лишь авиарейсами. Полёты в Улан-Батор из Улан-Удэ были возобновлены в конце 2021 года и быстро стали популярными. С 19 марта пассажирские авиарейсы стали выполнять два раза в неделю вместо одного.
Жителям Бурятии откроют въезд в Монголию
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Он станет основой для формирования стратегических документов города
Определяется порядок операций с Европой в российской валюте
23 марта Госдума приняла соответствующий закон
Россия снимает ограничения, действовавшие из-за коронавируса
С начала года участниками дальневосточной ипотеки стали более 400 семей
До старта самой массовой подлёдной рыбалки России остался всего один день
24 марта 2020 года выявили первого заражённого
Рост заболеваемости отмечен впервые за десять лет
Галина Дмитриевна Педынина живёт в Горячинске
Россияне смогут находиться в стране без визы в течение 60 дней
Автоинспекторы будут работать на основных магистралях
Всероссийские проверочные работы школьники будут писать осенью
Чествовали самых результативных игроков среди школьников
С несовершеннолетними преступниками встретился отец Дионисий
Очереди образовались сразу по нескольким причинам