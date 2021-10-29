Съёмки в регионе проходили в сентябре прошлого года
6 ноября на телеканале НТВ выйдет в эфир программа «Поедем, поедим» (0+). Её героями станут жители Забайкальского края и Агинского Бурятского округа, сообщает пресс-служба администрации округа.
Напомним, что съёмочная группа программы «Поедем, поедим!» телеканала НТВ работала в регионе в сентябре прошлого года. В первый день, ведущий программы итальянец Федерико Арнальди, операторы и продюсер программы провели съёмки в Агинском дацане, побывали в урочище «Малый Баатар». С хозяином туристической базы «Онон» Баяржабом Дугаровым приготовили сочную баранину «Хорхог».
Второй день съёмочная бригада посвятила красотам национального парка Алханай. Подъём к воротам «Уудэн сумэ» они совершили на вездеходе. В завершение творческая бригада провела съёмки в Чарских песках, перелёт туда совершили на вертолёте.
Несмотря на трудности передвижения и большие расстояния, ведущий и продюсеры «Поедем, поедим» остались довольны проведённой работой.
- В солнечном Забайкалье живут удивительно гостеприимные, талантливые люди. Надеюсь, у нас получится передать всю красоту природу края, характер его жителей, аутентичность традиций и вкус сочной баранины, – отметил Федерико Арнальди.
Агинский округ покажут в передаче «Поедем, поедим»
Общество, Фото:
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