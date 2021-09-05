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В Бурятии по-прежнему нет лесных пожаров

В Бурятии по-прежнему нет лесных пожаров
Общество, 
Последний лесной пожар был ещё 1 сентября

За прошедшие сутки в лесах Бурятии пожаров не обнаружено. На утро 5 сентября лесных пожаров также нет, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Как сообщал «Байкал-Daily», в последний раз лесной пожар произошёл 1 сентября на севере республики. Очаг был ликвидирован на небольшой площади – меньше 1 га.

В лесах запрещается:

- бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло;
- употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;
- оставлять промасленные или пропитанные горючими веществами материалы;
- заправлять горючим топливные баки, использовать машины с неисправной системой питания двигателя,
- курить или пользоваться открытым огнём вблизи машин, заправляемых горючим;
- выполнять работы с открытым огнём на торфяниках.

лесные пожары

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