Последний лесной пожар был ещё 1 сентября
За прошедшие сутки в лесах Бурятии пожаров не обнаружено. На утро 5 сентября лесных пожаров также нет, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
Как сообщал «Байкал-Daily», в последний раз лесной пожар произошёл 1 сентября на севере республики. Очаг был ликвидирован на небольшой площади – меньше 1 га.
В лесах запрещается:
- бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло;
- употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;
- оставлять промасленные или пропитанные горючими веществами материалы;
- заправлять горючим топливные баки, использовать машины с неисправной системой питания двигателя,
- курить или пользоваться открытым огнём вблизи машин, заправляемых горючим;
- выполнять работы с открытым огнём на торфяниках.
В Бурятии по-прежнему нет лесных пожаров
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