В Бурятии потушили лесной пожар

Происшествия, Фото: из архива

Огонь ликвидировали за несколько часов



Накануне в Бурятии был обнаружен лесной пожар, он действовал в Северо-Байкальском районе. Пожар возник из-за неосторожного обращения с огнём, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



На тушении работало 18 сотрудников лесной охраны, было задействовано пять единиц лесопожарной техники.



Через несколько часов очаг ликвидирован на площади меньше 1 га.



Новых возгораний в лесах республики на 2 сентября не обнаружено.

