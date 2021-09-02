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В Бурятии потушили лесной пожар

В Бурятии потушили лесной пожар
Происшествия,  Фото:из архива
Огонь ликвидировали за несколько часов

Накануне в Бурятии был обнаружен лесной пожар, он действовал в Северо-Байкальском районе. Пожар возник из-за неосторожного обращения с огнём, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

На тушении работало 18 сотрудников лесной охраны, было задействовано пять единиц лесопожарной техники.

Через несколько часов очаг ликвидирован на площади меньше 1 га.

Новых возгораний в лесах республики на 2 сентября не обнаружено. 
лесные пожары

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