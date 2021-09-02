Огонь ликвидировали за несколько часов
Накануне в Бурятии был обнаружен лесной пожар, он действовал в Северо-Байкальском районе. Пожар возник из-за неосторожного обращения с огнём, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
На тушении работало 18 сотрудников лесной охраны, было задействовано пять единиц лесопожарной техники.
Через несколько часов очаг ликвидирован на площади меньше 1 га.
Новых возгораний в лесах республики на 2 сентября не обнаружено.
В Бурятии потушили лесной пожар
Происшествия, Фото:
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