Объявлены победители этапа акции «Читаем бурятскую классику – вместе»

Лучших чтецов наградили именными призами от родственников Гарма-Доди Дамбаева
В Агинском Бурятском округе подвели итоги третьего этапа акции «Читаем бурятскую классику – вместе», в рамках которого выявили лучших читателей произведений писателя Гарма-Доди Дамбаева. На этом этапе конкурса поступило 74 видео с чтением отрывков произведений писателя.
- Самым читаемым произведением стал отрывок из знаменитой повести «Гунсыма» в великолепном переводе Евгения Имбовца, которая в 1983 году была издана 75-тысячным тиражом в издательстве «Советская Россия». Произведения писателя неоднократно переводились на русский, монгольский и другие языки народов стран СНГ, - рассказала заведующая отделом обслуживания Агинской краевой библиотеки Цыцыгма Цыриторова.
Работы поступили с поселений Агинского Бурятского округа, Забайкальского края, а также Бурятии. Самой старшей участницей стала 80-летняя Дара Юндунова из села Зугалай, а самой юной – семилетняя Бальжидма Цыреторова из села Улюнхан Курумканского района Бурятии.
Победителями стали:
Первое место (приз 2500 рублей) – Доржинова Арина (п. Могойтуй) и Дугаржапова Галина (с. Токчин, Дульдургинский район);
Второе место (приз 1500 рублей) – Игумнова Светлана (с. Мангут, Кыринский район) и Дондокова Хандама (с. Алханай, Дульдургинский район);
Третье место (1000 рублей) – Нанзатова Бальжима (с. Зугалай, Могойтуйский район) и Цыреторова Лариса (с. Улюнхан, Курумканский район, Бурятия).
Поощрительные призы (500 рублей) получили:
- за лучшее оформление, локацию видео – Будаева Цыпелма (с. Хара-Шибирь, Могойтуйский район);
- самый юный участник – Цыреторова Бальжидма (с. Улюнхан, Курумканский район);
- персональный приз от детей писателя – Юндунова Дара (с. Зугалай) и Юндундоржи Ухинович (с. Зугалай).
Напомним, что в этом году писателю-прозаику, члену Союза писателей СССР и России, заслуженному работнику культуры Республики Бурятия, переводчику, журналисту Гарма-Доди Дамбаевичу Дамбаеву исполнилось бы 80 лет. Писатель родился 8 марта 1941 года в селе Зугалай, является автором более 30 повестей, сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.
Объявлены победители этапа акции «Читаем бурятскую классику – вместе»
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