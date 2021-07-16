Объявлены победители этапа акции «Читаем бурятскую классику – вместе»

Общество, Фото: Агинская краевая библиотека им. Ц.Жамцарано

Лучших чтецов наградили именными призами от родственников Гарма-Доди Дамбаева



В Агинском Бурятском округе подвели итоги третьего этапа акции «Читаем бурятскую классику – вместе», в рамках которого выявили лучших читателей произведений писателя Гарма-Доди Дамбаева. На этом этапе конкурса поступило 74 видео с чтением отрывков произведений писателя.



- Самым читаемым произведением стал отрывок из знаменитой повести «Гунсыма» в великолепном переводе Евгения Имбовца, которая в 1983 году была издана 75-тысячным тиражом в издательстве «Советская Россия». Произведения писателя неоднократно переводились на русский, монгольский и другие языки народов стран СНГ, - рассказала заведующая отделом обслуживания Агинской краевой библиотеки Цыцыгма Цыриторова.



Работы поступили с поселений Агинского Бурятского округа, Забайкальского края, а также Бурятии. Самой старшей участницей стала 80-летняя Дара Юндунова из села Зугалай, а самой юной – семилетняя Бальжидма Цыреторова из села Улюнхан Курумканского района Бурятии.



Победителями стали:

Первое место (приз 2500 рублей) – Доржинова Арина (п. Могойтуй) и Дугаржапова Галина (с. Токчин, Дульдургинский район);

Второе место (приз 1500 рублей) – Игумнова Светлана (с. Мангут, Кыринский район) и Дондокова Хандама (с. Алханай, Дульдургинский район);

Третье место (1000 рублей) – Нанзатова Бальжима (с. Зугалай, Могойтуйский район) и Цыреторова Лариса (с. Улюнхан, Курумканский район, Бурятия).



Поощрительные призы (500 рублей) получили:

- за лучшее оформление, локацию видео – Будаева Цыпелма (с. Хара-Шибирь, Могойтуйский район);

- самый юный участник – Цыреторова Бальжидма (с. Улюнхан, Курумканский район);

- персональный приз от детей писателя – Юндунова Дара (с. Зугалай) и Юндундоржи Ухинович (с. Зугалай).



Напомним, что в этом году писателю-прозаику, члену Союза писателей СССР и России, заслуженному работнику культуры Республики Бурятия, переводчику, журналисту Гарма-Доди Дамбаевичу Дамбаеву исполнилось бы 80 лет. Писатель родился 8 марта 1941 года в селе Зугалай, является автором более 30 повестей, сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.

