В Забайкалье самыми редкими именами стали Яромир и Гулчехра

Детей также называли Аэлита, Керим или Спартак



Яромир и Гулчехра – одни из самых редких имён в Забайкалье в первом квартале 2021 года, сообщает пресс-служба краевого ЗАГС.



В тройку самых популярных среди мужских имен за три месяца 2021-го года вошли Артём, Михаил и Александр. Среди женских – Анастасия, Ева, Дарья.



Среди редких имён, которыми в этот же период называли мальчиков, зарегистрированы Святогор, Гасан, Спартак, Арсентий, Радислав, Назир, Юнус, Керим, Нурбону, Яромир.



Девочек называли Аэлита, Микаэла, Даниэлла, Гаяне, Любава, Римма, Лэйла, Элиана, Гулчехра, Эмили, Рамина.



По статистике департамента ЗАГС, за последние десять лет в Забайкальском крае редкими и необычными именами среди девочек были Авелина, Айрина, Алиссия, Беатрис, Ева-Александра, Евангелина, Златаслава, Иоанна, Лелия, Леония, Мишель, Мия, Николь, Паулина, Рассулина, Софи, Теона, Эмилия, Эрика, Юлианна. Среди мальчиков - Гор, Доминик, Захарий, Радислав, Симон, Стефан, Фаддей, Эрик.

