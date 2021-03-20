В Бурятии от COVID-19 скончались ещё четыре человека

По информации управления Роспотребнадзора, на утро 20 марта в Бурятии зарегистрировано 35 419 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-19.
Суточный прирост составил 65 больных. Из них 50 человек обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью. 54% (18 779) случаев инфицирования приходится на жителей г. Улан-Удэ. Круг контактных лиц составляет 1320 человек.
За весь период выздоровели от COVID-19 – 33 556 человек, в том числе 107 за последние сутки.
В стационарах получают лечение 598 пациентов с коронавирусной инфекцией, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 453. В отделениях реанимации находится 66 пациентов (из них старше 65 лет – 42), на ИВЛ 35 пациентов (из них старше 65 – 22), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 22.
Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 844 койки, занято – 598, свободно – 246 коек. Занятость коечного фонда составляет 70,9%.
Амбулаторное лечение проходят 509 пациентов с COVID-19, наблюдается 48 человек.
Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 756 человек, в том числе четверо скончались за прошедшие сутки.
Как сообщал «Байкал-Daily», по поручению Роспотребнадзора отменён апрельский концерт «Би-2» в Улан-Удэ. Решение шокировало улан-удэнских поклонников группы. Разъяснения по этому поводу давал лично главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев.