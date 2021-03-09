В Улан-Удэ на 5 дней «закроют» ФСК

Вход в спортивный комплекс будет разрешён только для посещения чемпионата



В Улан-Удэ с 10 по 14 марта будет закрыт физкультурно-спортивный комплекс в связи с проведением чемпионата России по вольной борьбе среди мужчин. В частности, с 10 по 14 марта не будут работать бассейн, спа-центр и фитнес-зал.



Специализированные залы уже закрыты по 14 марта. Также с 9 марта не работает тренажёрный зал. Доступ в универсальный зал будет запрещён по 16 марта. Все абонементы будут продлены, сообщает дирекция спортивных сооружений Улан-Удэ.



Напомним, что в эти дни доступ будет разрешён только на борцовский чемпионат. Последний этап онлайн-продажи билетов состоялся 8 марта.



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