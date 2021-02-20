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В Бурятии возложат цветы к памятникам, посвящённым Великой Отечественной

В Бурятии возложат цветы к памятникам, посвящённым Великой Отечественной
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
23 февраля пройдёт всероссийская акция «Защитим память героев»

В День защитника Отечества в Бурятии возложат цветы и венки к памятникам, посвящённым Великой Отечественной войне. Всероссийская акция «Защитим память героев» организована партией «Единая Россия» совместно с Молодой гвардией Единой России, Волонтёрами Победы и бурятским отделением всероссийского добровольческого молодёжного движения «Волонтёрская рота Боевого Братства».

- Сотни тысяч гвоздик в этот день по всей стране станут символом памяти и уважения к ветеранам и тем миллионам, кто не вернулся с самой страшной войны в истории человечества. Они защитили нас от физического уничтожения и геноцида, теперь мы должны защитить память о Героях, дедах и прадедах, – отметил Владимир Ведерников, руководитель регионального исполнительного комитета БРО партии «Единая Россия».

Акция пройдёт 23 февраля в 11 часов. Посты в память об участии в акции предлагается выкладывать с хештегами #ЯПомню и #ЗащитимПамятьГероев03.

Евгений Малушко, начальник регионального штаба всероссийского добровольческого молодёжного движения «Волонтёрская рота Боевого Братства» рассказал, что на мемориале памяти воинов, умерших от ран в госпиталях Улан-Удэ, развернут масштабное Знамя Победы длиной 20 метров и шириной 10.

- Там находится братская могила, там похоронены четыре Героя Советского Союза из нашей республики. Когда идёт атака на поколение победителей, наш долг – защитить их честь, как они защитили наши жизни в годы войны. Поэтому мы 23 февраля выйдем возложить цветы в память о людях, которые защищали и защищают нашу страну. Придут волонтёры, ветераны боевых действий, представители юнармейских отрядов, школьники и их родители. В школах эта акция стартует с 20 февраля. Школьники возложат цветы к памятникам Героев Советского Союза, которые расположены при учебных заведениях, и к городским мемориалам, - пояснил Евгений Малушко.

Он подчеркнул, что 23 февраля отдадут дань памяти и солдатам, исполнявшим воинский долг в мирное время – воинам-интернационалистам и участникам боевых конфликтов.

В Улан-Удэ цветы и венки возложат на 6 главных городских мемориалах и памятниках: на мемориале Победы, мемориальном комплексе памяти воинов, умерших от ран в госпиталях, мемориале памяти работников ЛВРЗ, памятнике воинам, павшим в Великой Отечественной войне в микрорайоне Загорск, памятнике «Ровесникам, ушедшим в бой» и памятнике стеклозаводчанам, павшим в боях за Родину в Великой Отечественной войне. Не будут забыты и бюсты Героев Советского Союза.

Все памятные места республики можно найти на интерактивной карте япомню.рф, которую партия разработала вместе с сервисом Яндекс. На ней можно посмотреть все памятники и мемориалы Бурятии, посвящённые Великой Отечественной войне. Работа по её созданию велась на протяжении 2020 года активистами проекта «Историческая память», сообщает пресс-служба «ЕР».

Возрастное ограничение 6+
Бурятия Единая Россия акция день защитника Отечества
 
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