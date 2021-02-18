На Байкале проведут чемпионат России по ловле на мормышку со льда

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Соревнования состоятся с 17 по 22 марта в Ольхонском районе



С 17 по 22 марта в Иркутской области на озере Байкал состоится чемпионат России по ловле на мормышку со льда. К участию в соревнованиях допускаются сильнейшие команды субъектов Российской Федерации. Состав команды для участия в командных соревнованиях – до шести спортсменов: 5 спортсменов основного состава и один запасной. Предварительные заявки на участие подаются до 26 февраля.



Чемпионат проводится в заливе Мухор в Ольхонском районе, на западе от южной оконечности острова Ольхон. Ширина водоёма в зоне соревнования порядка 2,5 километров. Толщина ледяного покрова в заливе ко второй половине марта, как правило, составляет 90-110 см. Преобладающими видами рыб в водоёме являются окунь, плотва, щука, бычок-подкаменщик. С начала марта в уловах нередко присутствует хариус. К зачёту в соревнованиях принимаются: окунь, плотва (сорога), бычок-подкаменщик без ограничения в размере; хариус – более 29 см.



С 16 по 17 марта водоём открыт для свободной тренировки участников чемпионата вне участка соревнований. 19 марта состоится официальная тренировка. Во время официальной тренировки разрешается ловля рыбы не ближе 30 метров от границы зоны соревнований. Открытие чемпионата состоится в 18:00 19 марта. С 20 по 21 марта пройдут два тура соревнований. Завершится чемпионат в 17:00 21 марта церемонией награждения.



Участники, занявшие призовые места в личных дисциплинах программы спортивных соревнований, награждаются медалями, дипломами и памятными призами. Команды, занявшие призовые места в командных дисциплинах, получат кубки минспорта России. Спортсменам – членам спортивных команд достанутся медали и дипломы. Тренеры спортсменов и команд-победителей также будут награждены дипломами.



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