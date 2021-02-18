Соревнования состоятся с 17 по 22 марта в Ольхонском районе
С 17 по 22 марта в Иркутской области на озере Байкал состоится чемпионат России по ловле на мормышку со льда. К участию в соревнованиях допускаются сильнейшие команды субъектов Российской Федерации. Состав команды для участия в командных соревнованиях – до шести спортсменов: 5 спортсменов основного состава и один запасной. Предварительные заявки на участие подаются до 26 февраля.
Чемпионат проводится в заливе Мухор в Ольхонском районе, на западе от южной оконечности острова Ольхон. Ширина водоёма в зоне соревнования порядка 2,5 километров. Толщина ледяного покрова в заливе ко второй половине марта, как правило, составляет 90-110 см. Преобладающими видами рыб в водоёме являются окунь, плотва, щука, бычок-подкаменщик. С начала марта в уловах нередко присутствует хариус. К зачёту в соревнованиях принимаются: окунь, плотва (сорога), бычок-подкаменщик без ограничения в размере; хариус – более 29 см.
С 16 по 17 марта водоём открыт для свободной тренировки участников чемпионата вне участка соревнований. 19 марта состоится официальная тренировка. Во время официальной тренировки разрешается ловля рыбы не ближе 30 метров от границы зоны соревнований. Открытие чемпионата состоится в 18:00 19 марта. С 20 по 21 марта пройдут два тура соревнований. Завершится чемпионат в 17:00 21 марта церемонией награждения.
Участники, занявшие призовые места в личных дисциплинах программы спортивных соревнований, награждаются медалями, дипломами и памятными призами. Команды, занявшие призовые места в командных дисциплинах, получат кубки минспорта России. Спортсменам – членам спортивных команд достанутся медали и дипломы. Тренеры спортсменов и команд-победителей также будут награждены дипломами.
Возрастное ограничение 0+
На Байкале проведут чемпионат России по ловле на мормышку со льда
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мужчина не смог вовремя покинуть страну
Соревнования состоятся с 17 по 22 марта в Ольхонском районе
Сюжетом для передачи станет история Ивана Анненкова и Полины Гёбль
Служба крови Бурятии организует рабочую субботу
По югу Бурятии ожидается до +5
Мероприятие посвящено Дню защитника Отечества
В рамках соревнований состоится абсолютное первенство по бурятской борьбе
Получено подтверждение от всех команд группы «А» об участии в чемпионате
Стартовал второй этап конкурса «Уверенный приём»
В Бурятии в июне пройдёт очередная Сибирско-Дальневосточная выставка овец и коз
Десятирублёвая монета выйдет в серии «Города трудовой доблести»
Окружной этап конкурса состоится в середине марта
Ввод комплекса в эксплуатацию намечен на начало ноября
В столице Бурятии заявили об амбициозных планах озеленения
В настоящее время её жизни и здоровью ничего не угрожает